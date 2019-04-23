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Абхазия Информ

9 МАЯ В ВО ВСЕХ ГОРОДАХ АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Новости Понедельник, 06 мая 2019 13:04
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9 МАЯ В ВО ВСЕХ ГОРОДАХ АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сухум. 6 мая 2019г. Абхазия-Информ. 9 мая в Сухуме, как и во всех других городах Абхазии, пройдет Международная акция «Бессмертный полк», посвященная памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

В мероприятии может принять участие любой желающий с фотографией своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. В этом году все организационные мероприятия проводит представительство «Россотрудничества» в Абхазии.

Колонна «Бессмертного полка» Абхазии будет формироваться на площади Свободы с 11:00. К 12:00 она направится в сторону проспекта Леона. Далее «Бессмертный полк» пройдет к Колоннаде на Набережной Махаджиров и пойдет вдоль набережной к мемориалу Защитникам Кавказа.

В г. Гагра акция «Бессмертный полк» начнется в 10:00 во время проведения мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 10:00.

В Гудауте участники "Бессмертного полка" пройдут в с фотографиями родных и близких в 10:00. Колонна начнет формироваться у памятника Нестору Лакоба в 10:00.

В Очамчыре "Бессмертный полк" стартует от Дома культуры в 10:00, затем колонна пройдет к памятнику участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В акции примут участие учащиеся трех городские школы.

В городе Ткуарчал акция начнется в 12:00, участники "Бессмертного полка" пройдут от здания администрации к Парку имени Владислава Ардзинба, затем к Парку Славы.

В городе Гал начало праздничных мероприятий в 9:30. «Бессмертный полк» пройдет от Дома культуры к Парку Победы.

9 мая Московская абхазская диаспора также будет участвовать в акции «Бессмертный полк».

9 Мая в Сухуме состоится велопробег "Спасибо за Победу!". Организует его спортивный клуб "Sport Apsny".

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 55 тысяч доблестных воинов из многонациональной Абхазии. 22 воина, которых воспитала и взрастила Абхазия, стали Героями Советского Союза.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 мая 2019 13:08

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