ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ В ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ БЕСЛАНА БГАНБА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА

26 апреля 2019 года Сухумским городским судом под председательством судьи Инара Кварчия было удовлетворено ходатайство органа расследования об избрании в отношении подозреваемого Беслана Бганба меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции Верховного суда РА в составе председательствующего Майи Квициния, судей Рауля Пачулия и Мимозы Цушба отказал в удовлетворении жалобы адвоката подозреваемого Беслана Бганба на постановление Сухумского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА. .

Беслан Бганба, по версии предварительного расследования подозревается в причастности к похищению Омара Мерцхулава, имевшего место 17 апреля 2019 г. в селе Гумиста Сухмского района.

Уголовное дело по факту похищения Омара Мерцхулава было возбуждено 18 апреля 2019 года прокуратурой Сухумского района по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» и «в» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК РА.

Адвокат Рустам Чагава, представляющий в суде интересы арестованного, считает заключение под стражу своего подзащитного незаконным ввиду отсутствия у предварительного следствия доказательств причастности Беслана Бганба к похищению человека.

Суд кассационной инстанции по итогам исследования материалов дела, а также заслушав доводы сторон по делу признал постановление Сухумского городского суда об аресте Беслана Бганба законным, а жалобу адвоката не обоснованной.

4 мая 2019 г. суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии не удовлетворил жалобу защиты Адгура Дзкуя, также подозреваемого в похищении Омара Мерцхулава, на постановление Сухумского районного суда.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, сотрудники правоохранительных органов обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz". При осмотре автомобиля в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Во втором гараже находился ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.

19 апреля 2019 года, по подозрению в совершении разбойного нападения и похищении человека, угоне автомобиля, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия был задержан Адгур Сардионович Дзкуа, 1974 года рождения, его арестовали на два месяца. Дзкуа вину не признал.

24 апреля был задержан Беслан Тотович Бганба, 1982 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. В отношении подозреваемого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он также не признает свою вину.

30 апреля был задержан Эрик Юрьевич Чкадуа, 1979 года рождения, подозреваемый в совершении разбойного нападения, похищении человека, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. 3 мая Сухумский городской суд избрал Эрику Чкадуа меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается, данных о месте нахождения Омара Мерцхулава у следствия в настоящее время нет.

Все подозреваемые считаются невиновным, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.