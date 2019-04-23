В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С КРАСНЫМ ПАЛЬМОВЫМ ДОЛГОНОСИКОМ

Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 6 мая в Сухуме приступили к третьей за время появления красного пальмового долгоносика обработке пальм инсектицидом. Информация об этом опубликована на сайте Администрации Сухума.

«Все работы ведутся согласно рекомендациям экологов и под их контролем. Наша задача – обеспечить технику и специалистов, которые обработают деревья пестицидом. Поскольку вредитель находится внутри ствола, проникая через точку роста растения, простые опрыскивания не эффективны для его уничтожения. Необходимо вводить трубку в точку роста и через нее медленно вливать препарат, чтобы он мог достаточно глубоко проникнуть, пропитать ткани растения и уничтожить насекомое-вредителя», – сказал начальник Коммунального управления Дмитрий Ахуба.

Впервые пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году в поселке Цандрыпш. В 2018 году он стал распространяться дальше, были выявлены очаги в Гагре, а позже и в Сухуме. С тех пор в Сухуме около 30 пальм, поврежденных долгоносиком, были вырублены и утилизированы.