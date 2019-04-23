В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С КРАСНЫМ ПАЛЬМОВЫМ ДОЛГОНОСИКОМ
Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 6 мая в Сухуме приступили к третьей за время появления красного пальмового долгоносика обработке пальм инсектицидом. Информация об этом опубликована на сайте Администрации Сухума.
Работы проводят коммунальные службы Сухума по схеме предоставляемой экологами. Препараты для обработки деревьев также выдает Госкомитет по экологии и охране природы.
«Все работы ведутся согласно рекомендациям экологов и под их контролем. Наша задача – обеспечить технику и специалистов, которые обработают деревья пестицидом. Поскольку вредитель находится внутри ствола, проникая через точку роста растения, простые опрыскивания не эффективны для его уничтожения. Необходимо вводить трубку в точку роста и через нее медленно вливать препарат, чтобы он мог достаточно глубоко проникнуть, пропитать ткани растения и уничтожить насекомое-вредителя», – сказал начальник Коммунального управления Дмитрий Ахуба.
Впервые пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году в поселке Цандрыпш. В 2018 году он стал распространяться дальше, были выявлены очаги в Гагре, а позже и в Сухуме. С тех пор в Сухуме около 30 пальм, поврежденных долгоносиком, были вырублены и утилизированы.
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