МИД АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДИПАКАДЕМИЮ МИД РФ
Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Республики Абхазия - выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России.
Поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано Распоряжением Президента России от 04.01.2010 года №5–РП (о подготовке иностранных граждан).В конкурсе на квотные места примут участие представители различных государств. В зависимости от полученных за вступительные экзамены баллов будет известно, кто из претендентов поступит на обучение в Дипакадемию.
На первом этапе абитуриентам необходимо представить в МИД РА следующие документы:
a) заявление с указанием выбранного направления («международные отношения», «международное право»);
b) копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия;
c) справка из школы об успеваемости за первый семестр.
Конкурсные испытания будут состоять из вступительных экзаменов, а также собеседования на выявление знания абитуриентами следующих дисциплин:
- иностранный язык (письменно и устно)
- русский язык (диктант)
- история Абхазии, история России и современные геополитические процессы.
Срок подачи документов:
7-10 мая 2019 года.
Вступительные испытания пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.
Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по тел.: + 7 840 226-70-69.
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