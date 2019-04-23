МИД АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДИПАКАДЕМИЮ МИД РФ

Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Республики Абхазия - выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России.

Поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано Распоряжением Президента России от 04.01.2010 года №5–РП (о подготовке иностранных граждан).В конкурсе на квотные места примут участие представители различных государств. В зависимости от полученных за вступительные экзамены баллов будет известно, кто из претендентов поступит на обучение в Дипакадемию.