В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КРОВЛИ НАД УЧЕБНЫМ КОРПУСОМ И СПОРТЗАЛОМ ШКОЛЫ №2

Министр образования и науки Адгур Какоба сообщил о том, что занятия учащихся средней школы №2 проводятся в трех сухумских школах. Учебный процесс идет согласно календарному плану.

Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ . 6 мая президент Республики Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам восстановительных работ в средней школе №2 города Сухум, сообщает пресс-служба главы государства.

Начальник Управления капитального строительства Игорь Миквабия проинформировал президента о том, что инструментальное обследование здания проведено. Согласно заключению, в учебном корпусе и крыле, где располагается спортивный зал, восстановительные работы не требуются. Их необходимо привести в порядок и накрыть кровлей.

В историческом корпусе школы, относящемся к 1870 году, необходим демонтаж верхнего перекрытия, расположенного под кровлей. Также потребуется демонтаж части стен второго этажа и их последующее возведение.

Работы по восстановлению кровли над учебным корпусом и над спортзалом начнутся в ближайшие дни.

Глава государства поставил перед строителями задачу выполнить все необходимые работы, чтобы дети приступили к занятиям в новом учебному году в здании школы.