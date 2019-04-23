НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ
Сухум. 6 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Итогам совместных абхазо-российских военных учений посвящалось совещание, состоявшееся сегодня в администрации Президента РА.
Ход и результаты учений говорят о необходимости обратить особое внимание на состояние всех командных пунктов, средств связи и обеспечения функционирования дополнительных пунктов управления во всех районах, отметил президент.
Начальник Генштаба ВС РА Василий Лунев доложил об основных темах и мероприятиях в рамках трех этапов учений.
«В соответствии с планом проводились командно-штабные учения с привлечением сил и средств Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации. Темы данных учений: приведение сил и средств в полную боевую готовность; демонстрация способности к действиям по недопущению агрессии; организация и ведение боевых действии в условиях дестабилизации обстановки», - отметил Василий Лунев.
Подводя итоги учений, секретарь Совбеза РА Мухамед Килба сказал: «За последние годы, возможно и десятилетие, учения такого масштаба проводятся впервые. В дальнейшем мы должны это наращивать и проводить такие мероприятия. Особое внимание нам следует уделить оборудованию пунктов управления, приведению их в полное соответствие военным требованиям. Необходимо обеспечить функционирование военных пунктов управления в каждом районе».
Совбез в течение месяца проинформирует президента о ходе реализации задач, поставленных командованию ВС РА по результатам проведенных совместных учений.
Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
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