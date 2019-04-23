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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ: ПРАВОПОРЯДОК В ХОДЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ МВД РА

Новости Вторник, 07 мая 2019 17:28
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МИД АБХАЗИИ: ПРАВОПОРЯДОК В ХОДЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ МВД РА

 

Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Правопорядок в ходе майских праздничных мероприятий полностью обеспечивается личным составом МВД Абхазии, которое располагает всеми необходимыми силами и средствами для принятия мер по обеспечению безопасности граждан и гостей республики. Об этом говорится в Комментарии МИД РА, сделанном в связи с распространением информации о том, что подразделения военной полиции Южного военного округа будет контролировать соблюдение правопорядка и дисциплины в местах проведения массовых праздничных мероприятий, таких как: совместное парадное шествие по улицам столицы Абхазии, возложение венков на мемориалах, развлекательные спортивные утренники с участием членов семей военнослужащих.

КОММЕНТАРИЙ МИД РА

Как стало известно, 6 мая 2019 года была распространена информация о том, что в дни майских праздников «личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) будет контролировать соблюдение правопорядка и дисциплины в местах проведения массовых праздничных мероприятий, таких как: совместное парадное шествие по улицам столицы республики, возложение венков на мемориалах, развлекательные спортивные утренники с участием членов семей военнослужащих».

В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия обращает внимание на то, что правопорядок в ходе майских праздничных мероприятий полностью обеспечивается личным составом министерства внутренних дел Республики Абхазия, которое располагает всеми необходимыми силами и средствами для принятия мер по обеспечению безопасности граждан и гостей Республики Абхазия.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает информационные агентства впредь корректно обращаться с информацией и не допускать распространения заведомо непроверенных данных.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2019 17:33

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