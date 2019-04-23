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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 07 мая 2019 17:39
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

 

Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия».

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, Минфину поручено направить средства резервного фонда Кабинета Министров на финансирование следующих мероприятий:

Министерству образования и науки - 490 731 руб. на финансирование мероприятий по изданию избранных произведений Фазиля Искандера в 2-х книгах;

Управлению капитального строительства - 245 370 руб. на выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерского пункта в селе Кындыг Очамчырского района;

Управлению капитального строительства - 5 000 000 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дворца молодежи в городе Новый Афон(ул. Ладария);

Администрации Гагрского района - 450 000 руб. для проведения ремонтных работ фасадной части здания Бзыбской СШ №1.

Согласно распоряжению получатели средств резервного фонда правительства обязуются осуществлять контроль за целевым расходованием направленных средств и представить в установленном порядке в Минфин отчеты о целевом использовании направленных средств.

28 февраля 2019 года на заседании Кабинета Министров принято Постановление № 25 «О порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия», которое определяет основные направления финансирования мероприятий за счёт средств резервного фонда Правительства.

Данное решение одобрено в соответствии со статьей 42 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-c-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2019 17:41

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