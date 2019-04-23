ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 7 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия».
Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, Минфину поручено направить средства резервного фонда Кабинета Министров на финансирование следующих мероприятий:
Министерству образования и науки - 490 731 руб. на финансирование мероприятий по изданию избранных произведений Фазиля Искандера в 2-х книгах;
Управлению капитального строительства - 245 370 руб. на выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерского пункта в селе Кындыг Очамчырского района;
Управлению капитального строительства - 5 000 000 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дворца молодежи в городе Новый Афон(ул. Ладария);
Администрации Гагрского района - 450 000 руб. для проведения ремонтных работ фасадной части здания Бзыбской СШ №1.
Согласно распоряжению получатели средств резервного фонда правительства обязуются осуществлять контроль за целевым расходованием направленных средств и представить в установленном порядке в Минфин отчеты о целевом использовании направленных средств.
28 февраля 2019 года на заседании Кабинета Министров принято Постановление № 25 «О порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия», которое определяет основные направления финансирования мероприятий за счёт средств резервного фонда Правительства.
Данное решение одобрено в соответствии со статьей 42 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-c-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».
Последнее от
- МИД АБХАЗИИ: ПРАВОПОРЯДОК В ХОДЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ МВД РА
- СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2 ИМ.А.С.ПУШКИНА В Г.СУХУМ
- ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ В ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ БЕСЛАНА БГАНБА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА
- В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С КРАСНЫМ ПАЛЬМОВЫМ ДОЛГОНОСИКОМ
- МИД АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДИПАКАДЕМИЮ МИД РФ