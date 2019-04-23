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Абхазия Информ

8 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АБХАЗИИ, УЧЕНОГО-КАВКАЗОВЕДА ЮРИЯ ВОРОНОВА

Новости Среда, 08 мая 2019 11:27
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8 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АБХАЗИИ, УЧЕНОГО-КАВКАЗОВЕДА ЮРИЯ ВОРОНОВА

Сухум. 8 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня видному государственному деятелю Абхазии, крупному ученому-кавказоведу Юрию Николаевичу Воронову (8 мая 1941, Цебельда — 11 сентября 1995, Сухум) исполнилось бы 78 лет.

Президент Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Юрия Воронова в сквере у Абхазского государственного музея.

В церемонии возложения приняли участие посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, представители научных кругов, учащиеся школ.

Юрий Николаевич Воронов — выдающийся ученый-кавказовед, видный государственный деятель Республики Абхазия, один из лидеров национально-освободительного движения. Во время Отечественной войны народа Абхазии через центральные СМИ России доносил миру правду о войне. Не раз участвовал в переговорном процессе. Работал в системах законодательной и исполнительной власти. 11 сентября 1995 года Юрий Воронов был застрелен у порога своего дома наемными убийцами. Его именем названы школы в Сухуме и Ткуарчале, а также одна из центральных улиц столицы. Юрий Воронов награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени (посмертно) и рядом других правительственных наград.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2019 11:30

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