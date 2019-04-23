8 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АБХАЗИИ, УЧЕНОГО-КАВКАЗОВЕДА ЮРИЯ ВОРОНОВА

Юрий Николаевич Воронов — выдающийся ученый-кавказовед, видный государственный деятель Республики Абхазия, один из лидеров национально-освободительного движения. Во время Отечественной войны народа Абхазии через центральные СМИ России доносил миру правду о войне. Не раз участвовал в переговорном процессе. Работал в системах законодательной и исполнительной власти. 11 сентября 1995 года Юрий Воронов был застрелен у порога своего дома наемными убийцами. Его именем названы школы в Сухуме и Ткуарчале, а также одна из центральных улиц столицы. Юрий Воронов награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени (посмертно) и рядом других правительственных наград.