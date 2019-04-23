МЫ ПОМНИМ!

Юрист Астамур Какалия на своей странице в Фейсбуке разместил публикацию о канонерской лодке «Красная Абхазия», а также о нашем земляке, брате его деда по материнской линии красноармейце Сиуарде Инапшба.

Сухум. 8 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В канун празднования Дня Победы 9 мая в абхазском сегменте социальных сетей размещаются фотографии участников Великой Отечественной войны 19941-1945 гг., рассказы о войне, об интересных фактах из жизни ветеранов войны.

Канонерская лодка «Красная Абхазия», слыхали о такой? Нет? А меж тем это удивительная история на редкость удачливого и непотопляемого военного корабля. Вторая мировая началась для «Красной Абхазии» 25 июля 1941 года. «Красную Абхазию», на которой еще не был завершен ремонт, отбуксировали в Севастополь.

Вскоре немецкие и румынские войска подошли к Одессе. С 13 августа 1941 года канонерку стали привлекать для поддержки войск РККА под Одессой, она помогала гарнизону крепости Очаков.

Ситуация под Одессой ухудшалась и командованием была разработана десантная операция под Григорьевкой. В ней участвовала и «Красная Абхазия», которая обеспечивала огневую поддержку десанта.

21 сентября в районе Тендры немецкими самолетами была потоплена канонерская лодка «Красная Армения», шедшая из Севастополя для поддержки десанта. Она не смогла противостоять атакам немецких летчиков и погибла почти со всей командой.

Несмотря на успешно проведенную десантную операцию, Одесса вскоре была оставлена. Основные силы флота ушли на Кавказ.

Началась 250-дневная оборона Севастополя. Для облегчения положения защитников города было решено провести Керченско-Феодосийскую десантную операцию. В ней принимали участие «Красная Грузия», «Красная Абхазия» и «Красный Аджаристан». Во время операции немцы торпедировали и пустили на дно «Красную Грузию». Сам керченский десант в основном и наспех был набран из новобранцев Абхазии. В этом десанте, кстати, погиб и брат моего деда по материнской линии Сиуард Инапшба. Весь десант числился пропавшими без вести в Советское время, и только при открытии военных архивов выяснилось, что они были отрезаны от снабжения основных сил и погибли почти все. Даже немецкие данные говорят практически об отсутствии пленных. Наши соотечественники, почти сплошь со стрелковым оружием, новобранцы, были в составе отрядов высадки, которые впоследствии был брошены один на один с превосходящими силами вермахта, прижаты к морю и истреблены артиллерией, авиацией, танками, голодом и отсутствием элементарной питьевой воды.

Летом 1942 года немцы захватили Севастополь. Следующей их целью было побережье Кавказа и уже сама Абхазия. Для этого они стремились уничтожить Черноморский флот. Немецкая авиация постоянно бомбила порты. 2 июля во время налета на Анапу «Красная Абхазия» получила повреждения. Прошло ещё 3 недели и снова самолеты Люфтваффе достали огнём «Красную Абхазию». Канонерка не затонула, но встала на ремонт.

В феврале 1943 года «Красная Абхазия» принимала активное участие в высадке десанта в районе Южная Озерейка - Станичка. «Красная Абхазия» вновь получила повреждения, но вновь ее не смогли утопить, и ее снова поставили нав ремонт.

Вернувшись в строй «Красная Абхазия» продолжала воинские перевозки. Ее регулярно бомбила немецкая авиация, пытались атаковать подлодки, но этот корабль, «израненный ветеран», умудрялся выживать и выполнять задачи командования, обходясь без больших потерь там, где другие погибали. За свой боевой путь 22 июля 1944 года канонерская лодка «Красная Абхазия» была награждена орденом Красного знамени.

После окончания войны уцелевшая, но сильно изношенная, канонерка была выведена из состава Черноморского флота. Краснознаменную «Красную Абхазию» 28 марта 1947 года разоружили и переименовали в «Курсограф». Канонерка превратилась в гидрографическое судно ЧФ. 15 сентября 1949 года «Курсограф» перевели в разряд кабельных судов и переименовали в «Ингул». 2 июня 1959 года канонерку исключили из списка Черноморского флота и сдали на разборку. Вскоре «Красную Абхазию» разрезали металлолом.

Это не сказка «о стойком оловянном солдатике», это жизнь и смерть боевого корабля «Красная Абхазия».

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ТОЛЬКО НАСТОЯЩАЯ ТРАГЕДИЯ ПОРОЖДАЕТ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ

Только настоящая трагедия порождает настоящих героев. Но обо всем по порядку, сразу всего не расскажешь. Я расскажу вам историю человека, которого уже никто не помнит, а имя его только в пожелтевших, хрупких листках - документах керченского десанта. Нет ни надгробной плиты, ни памятника, а безвестная его могила, наверняка, заросла травой и мхом. Осталась только скупая строка в списке бойцов десанта.

Осенью 1941 года ещё не было погранпоста и таможни на реке Псоу, а потому красноармеец Сиуард Инапшба возвращался на побывку в родной Члоу без особых хлопот с пересечением этой маленькой речушки. Он возвращался на попутном грузовике не один, а вместе с незнакомым мальчуганом лет семи, которого подобрал плачущим на пепелище. У мальчика убило бомбой родителей. Русый, веснушчатый, миленький ребёнок, голодный и неприкаянный, бродил у дороги, утирая сопли лохмотьями, и плакал навзрыд.

Сам Сиуард, ещё молодой и неженатый, наверное, предчувствовал свою скорую смерть и решил сделать напоследок доброе дело - позаботиться о ребёнке. Когда Сиуард расспросил сироту и узнал его историю, он понял, что ему можно помочь только увезя подальше от надвигающегося фронта. Сам Сиуард, незадолго до этой встречи, успел отличиться в бою и получил лёгкое ранение. Отбыв в лазарете положенный срок, Сиуард был принято удивлён - начальство предоставило ему бесценный по тем временам подарок - ему дали время!

Десять дней - это целая жизнь, чтобы успеть побывать дома и вернуться в потрепанную боями часть, которую недавно сняли с фронта для переформирования. Сиуард получил необходимые документы и отправился домой. Это была самая нелепая поездка в его жизни. Он долго добирался до дома, а добравшись, даже не успев пообедать, должен был возвращаться обратно в часть.

Сиуарда и сироту дома в селе Члоу встретили его брат - подросток и шестнадцатилетняя сестра. Сиуард обнял младших, посидел с ними немного и поговорил. Их отец умер задолго до войны. Напоследок Сиуард сказал брату: «Леуа, ты теперь старший в доме. Как мужчина. позаботься о нем как о брате», - и подтолкнул к тринадцатилетнему брату стесняющегося сироту.

Дети плакали, брат и сестра цеплялись за Сиуарда, умоляли не бросать их, но у него не было времени. Он ушёл в тот же день, так и не переночевав под отцовским кровом. Одному Богу известно, о чем он думал, шагая прочь от своего дома. Сиуард шёл навстречу своей судьбе.

Он жил недолго, но честно. Сиуард оказался в составе поначалу удачливого Керченско- Феодосийского десанта, но вскоре судьба их покинула. Из раза в раз они в лоб, отчаянно атаковали укреплённые позиции немцев, и в одной из этих атак его и товарищей выкосила пулеметная очередь. Об этом узнали не сразу, а лишь спустя двадцать лет от выжившего сослуживца Сиуарда. Тот был родом из Самтредиа и познакомился с Сиуардом уже на передовой. Ему повезло больше - его уже после смерти Сиуарда ранили и даже успели эвакуировать морем, под бомбежкой, из объятого пламенем Крыма. Те, кто остались в Члоу, долго были в неведении о судьбе старшего брата и ждали его. Сиуард числился, как и вся их часть, пропавшими без вести.

Тринадцатилетний брат Сиуарда и его шестнадцатилетняя сестра позаботились о своём новом семилетнем брате. Борис, так звали мальчика-сироту, который вымахал в здоровенного парня.

Русый, веснушчатый парень, с типично славянкой внешностью, удивлял члоуцев отличной, чистой абхазской речью. Борис принял фамилию Сиуарда, он не помнил своей, а может и помнил, никто этого уже доподлинно не знает.

Борис прожил долгую жизнь, женился, переехал в Сухум. Борис бы прожил ещё дольше, если бы не переживал из-за смерти брата Леуа. Теперь братья покоятся рядом на семейном кладбище в селе Члоу. Могильный памятник Бориса рядом с памятником моего деда по матери Леуа Инапшба. Я знал их обоих, и не было братьев настолько непохожих внешне друг на друга. Вот откуда я так хорошо знаю эту историю.