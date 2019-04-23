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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ: ПУСТЬ НИ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ БОЛЬШЕ НЕ УЗНАЕТ УЖАСОВ ВОЙНЫ, СКОРБИ И УТРАТ

Новости Среда, 08 мая 2019 12:46
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ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ: ПУСТЬ НИ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ БОЛЬШЕ НЕ УЗНАЕТ УЖАСОВ ВОЙНЫ, СКОРБИ И УТРАТ

Сухум. 8 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

В поздравлении говориться:

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия поздравляет вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы является святым праздником для граждан нашей страны, который мы отмечаем с чувством безмерной благодарности всем, кто совершил бессмертный подвиг во имя свободы.

Свой вклад в общую победу советского народа над фашизмом внесла и Абхазия. На фронт ушли более 55 тысяч её сыновей и дочерей, 17,5 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Светлая память павшим героям!

Мы помним всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто не жалея сил трудился в тылу, возрождая страну в тяжёлые послевоенные годы. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Мужество и стойкость участников Великой Отечественной войны унаследовали их дети и внуки, которые отстояли свободу и независимость Республики Абхазия, сражаясь с грузинским фашизмом во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, а сегодня новое поколение молодёжи, продолжая боевые традиции своих прадедов и отцов, охраняет мир и покой граждан независимой Абхазии.

Пусть ни одно поколение больше не узнает ужасов войны, скорби и утрат. Пусть ваши подвиги, отвага и доблесть вдохновляют людей, а Великий праздник всегда объединяет нас!

От всей души желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастливой и долгой жизни».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2019 12:49

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