ПОЧЕМУ ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ ОТМЕЧАЮТ 8 И 9 МАЯ

Несмотря на рекомендацию со стороны советского правительства подождать с объявлением о капитуляции немцев до момента подписания Акта о безоговорочной капитуляции в Берлине, 8 мая британский премьер Уинстон Черчилль выступил по BBC с речью "Конец войны в Европе".

ТАСС-ДОСЬЕ День Победы над фашизмом в Западной Европе и США отмечается 8 мая, а в странах бывшего СССР и Восточной Европы - 9 мая. Это связано с разными датами объявления о завершении войны.

Он сказал буквально следующее: "Вчера, в 2 часа 41 минуту утра, генерал Йодль как представитель немецкого Верховного командования и гросс-адмирал Дениц, назначенные руководителями Германии, подписали Акт о безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и воздушных сил войскам Экспедиционных сил союзников, а также Верховному командованию Советских вооруженных сил...Немцы в ряде мест до сих пор оказывают сопротивление русским войскам, однако если они продолжат это делать после сегодняшней полуночи, они лишат себя защиты со стороны военного права и будут атакованы войсками союзников.

Однако, по нашему мнению, нет никаких причин скрывать от народа сообщенный нам генералом Эйзенхауэром факт подписания в Реймсе безоговорочной капитуляции, а также нет причин, запрещающих нам праздновать сегодняшний и завтрашний дни как Дни Победы в Европе".

Нельзя не отметить в этой речи нескольких знаковых моментов. Во-первых, Черчилль оговорился и назвал Деница в качестве лица, подписавшего акт о капитуляции в Реймсе. Однако его не было на церемонии, в Реймсе находился его представитель фон Фридебург. Во-вторых, Черчилль четко обозначил советское Верховное командование как сторону, участвовавшую в подписании документа. Наконец, в третьих, он говорил о "сегодняшнем" и "завтрашнем" днях т.е. о 8 и 9 мая как датах празднования Дня Победы в Европе. Эйзенхауэр также предлагал считать 9 мая Днем Победы в Европе.

В СССР Днем Победы стало 9 мая, день объявления о капитуляции Германии. Это было закреплено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года: "9 мая является днем всенародного торжества - Праздником Победы". Также, с формальной точки зрения, Акт о безоговорочной капитуляции в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан в первом часу ночи 9 мая по московскому времени. Это было изначально заложено в церемонию, в зал делегации союзников входили ровно в полночь, хотя прибыли в Берлин еще в середине дня 8 мая 1945 года.

С началом холодной войны, когда союзники стали непримиримыми политическими противниками, разнице в один день стали придавать особое значение. Это стало одним из символов, демонстрирующих различие двух политических систем.

http://tass.ru/obschestvo/1954845