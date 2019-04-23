В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 8 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В Посольстве Российской Федерации в Абхазии состоялся прием по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. На приеме присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Чрезвычайный и Полномочный посла России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил ветеранов и всех гостей мероприятия с наступающим праздником Дня Победы.
Благодарность ветеранам за Победу выразил президент Рауль Хаджимба.
«Победа в войне стала возможна благодаря героям, защитникам, самоотверженной, всенародной борьбе. Наряду с другими народами СССР на защиту Отечества встали представители Абхазии. Более 55 тысяч человек ушли на фронты Великой Отечественной. Из них 17,5 тысяч полегли на полях сражений. 22 выходца из Абхазии получили высокое звание Героя Советского Союза. Воины с оружием в руках, ковавшие эту Победу, затем приступили к восстановлению страны.
Как ни тяжело, приходится признавать, что с каждым годом становится все меньше ветеранов, защищавших страну в те годы. Государство должно делать все необходимое, чтобы ветераны чувствовали заботу по отношению к себе», - отметил Хаджимба.
Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Председатель республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шония пожелал благополучия и спокойствия народам мира: «После начала войны многие из Абхазии, от Ингура до Псоу, не жалея жизней, выступили против фашистов. Те, кто отдал жизни за свободу, никогда не будут забыты, и дай Бог, чтобы ветераны всегда были рядом со своими близкими. Спасибо всем, кто не забывает нас и с честью и достоинством к нам относится. Пускай всегда будет мир и спокойствие на наших землях».
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