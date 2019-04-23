9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ

9 мая в Сухуме празднование начинается с возложения венков к памятнику защитникам Кавказа на набережной, затем состоится торжественный митинг. По окончания митинга по набережной торжественным маршем пройдут подразделения министерства обороны Абхазии, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте. Затем участники акции «Бессмертный полк» пройдут маршем перед памятником защитникам Кавказа. Для ветеранов в этот день песни военных лет исполняет оркестр министерства обороны.

В Абхазии война коснулась практически всех семей республики. Десятки тысяч уходили на фронт по призыву и добровольцами. В числе 55 тысяч воинов, ушедших на фронт из Абхазии, было 900 женщин. Они проявляли героизм и чудеса храбрости на всех фронтах. 22 уроженца нашей республики стали Героями Советского Союза, тысячи были награждены орденами и медалями. Более 17 тысяч погибли на полях сражений. Героически проявляли себя труженики тыла советской Абхазии. Вместо ушедших на фронт мужчин работали женщины и подростки. В Сухуме было организовано около 16 госпиталей, где лечили раненых с фронтов. В госпиталях Абхазии поправили здоровье более 200 тысяч человек. За короткий срок в Абхазии для фронта, для победы было собрано более 30 миллионов рублей. Эти средства были израсходованы на строительство катеров «Комсомолец Абхазии», боевых самолетов «Осоавиахимовец Абхазии» «Здравница Абхазии», танковых колонн «Юный пионер» и т.д. Героические дела тружеников тыла были отмечены по достоинству. Только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждено более 32 тыс. человек.