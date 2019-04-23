ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ

Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Есфирь Ефимовна Клейман-Пурим, которой уже за 80 лет, не может по состоянию здоровья участвовать в шествии Бессмертного полка. Она поделилась историей своей семьи с корр. «Абхазия-Информ», рассказала о том, как война изменила ее жизнь, отняв счастливое детство. Она рассказала о своем отце Ефиме Абрамовиче Клеймане (1906-1943 гг.), пропавшем без вести в далеком 1943 году.

Из Абхазской АССР с первых дней войны в Красную Армию были призваны десятки тысяч военнообязанных и добровольцев. В их числе и простой сухумский парикмахер Ефим Клейман, призванный в свои 35 лет в Красную Армию. Он скромно работал в маленькой цирюльне на первом этаже гостиницы «Ткуарчал» (до 1932 г. «Ориенталь») на сухумской набережной. Сухумские парикмахеры, да как и везде, всегда ощущали себя особыми людьми, кастой, преображающей публику. Как писал Борис Булгаков, «На столике – нехитрый парикмахерский инвентарь, в числе прочего – бутылочка с грушей-пшикалкой. На мастерах – белые халаты, завязывающиеся за спиной, как у хирургов». Почти такой была и эта парикмахерская, которая в последствии стала популярным салоном «Гигиена».

Семья Клейманов жила на ул. Энгельса, 10 в обычном сухумском дворике. В Сухуме до сих пор сохранились двухэтажные дома с открытыми и остекленными верандами, т.н. местные «коммуналки». В этих многонациональных двориках раньше «без спроса ходили в гости, рождение справляли и навеки провожали всем двором».

После того, как на фронт забрали отца, матери с двумя детьми, оставшейся без кормильца, было очень трудно. Старшей дочери от первого брака Ольге было шесть лет, младшей Есфири - четыре года. Питание было скудное. Жили, как и все, в эти тяжелые годы, кто как мог. Ефим Абрамович так и не вернулся с фронта. Семья Клейманов впоследствии получила извещение о том, что 10 декабря 1943 года их отец пропал без вести.

Спустя 76 лет благодаря интернету и Центральному архиву Минобороны РФ удалось узнать о том, как еще при жизни красноармеец Клейман был награжден медалью «За боевые заслуги». Воевал он в 1337 горно-стрелковом полку 318-й стрелковой дивизии, входящей в состав Северо-Кавказского фронта. Этот полк десантировался в районе Керчи. К сожалению, нет более точных данных. Известно, что 318-я стрелковая дивизия участвовала в Керченско-Эльтигенской операции (31 октября — 10 декабря 1943 г.). Целью операции было нанесение удара северо-восточнее Керчи и Эльтигена, освобождение города и порта Керчь, овладение портом Камыш-Бурун и дальнейшее освобождение Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Её продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

На сайте «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19352297/) есть фотография сохранившегося наградного листа, напечатанного в далеком 1943 году на старой печатной машинке. Документ подписан командиром 1337 полка подполковником Фоминым Иваном Афанасьевичем и начальником штаба полка Лисицей.

Текст наградного листа гласит: «Медалью «За боевые заслуги» награждается парикмахер полка красноармеец Клейман Ефим Абрамович за то, что он за время пребывания в полку с октября месяца 1942 года и его боевых действий, проявил мужество и отвагу. Он неоднократно под огнем противника уходил на передовой край нашей обороны, где обрабатывал бойцов и командиров. В работе аккуратен, с порученной работой справляется на «отлично». В работе неутомим, исполнители, авторитетен. Стрижка и бритье личного состава проходит через каждые 3 дня.

Клейман Е.А., 1906 года рождения, беспартийный, еврей, призван в ряды РА Сухумским РВК Абхазской АССР. Ранее не награждался».

Этим же приказом награждены однополчане сухумца: комсомолка из Одессы санинструктор Ольга Кризо, 1920 г.рожд., повар штаба Матвей Синаторов, 1915 г.рожд., из Смоленска, а также стрелок комендантского взвода Андрей Строков, 1912г.рожд., из Тамбовской области.

Все военные и послевоенные годы помогал осиротевшим девочкам дядя по материнской линии Михаил Паписимедов. Ольга и Есфирь выросли, поучили образование, создали свои семьи. Старшая дочь Ольга из Сухума уехала с мужем в г. Баку. Там вырастила дочь, но из-за того, что у них был зять-армянин, после трагических событий 1990 г. семья была вынуждена уехать в Израиль в г. Афула. Вторая дочь Есфирь стала медсестрой, вышла замуж за сухумца Иосифа Пурима. У нее сын и дочь - Геннадий и Эльвира Пурим, трое внуков. Один из ее внуков Давид Хасая отслужил армию, окончил АГУ, живет с бабушкой. Есфирь Ефимовна ждет появления правнуков.

«Знал бы мой отец, что род его продолжился, что память о нем сохранилась в нашей семье с тех страшных 40-ых годов. Жаль, что сестра моя ушла в мир иной, не узнав о судьбе отца. Я надеюсь, что мои внуки в Сухуме, Сочи, и внуки Ольги в Израиле никогда не забудут своего скромного деда, не жалевшего своей жизни в борьбе с фашизмом, во имя счастья будущих поколений», - сказала дочь красноармейца Клеймана.