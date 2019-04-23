 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЯМ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ БЕССТРАШИЯ И СИЛЫ ДУХА!

Новости Четверг, 09 мая 2019 09:30
Оцените материал
(0 голосов)
РАУЛЬ ХАДЖИМБА: НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЯМ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ БЕССТРАШИЯ И СИЛЫ ДУХА!

 

Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил ветеранов и весь народ Республики Абхазия с Днем Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.

***

Дорогие ветераны! Уважаемые граждане Республики Абхазия!Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Сегодня мы чествуем и вспоминаем тех, кто вел самоотверженную, всенародную борьбу с мировым злом нацизма.

Победа досталась невосполнимой ценой. Она добыта кровью и мужеством миллионов людей, насмерть сражавшихся с безжалостным врагом на фронтах войны, и героическим трудом тыловиков.

Достойное место в исторической хронике освободительной войны советского народа занимает Республика Абхазия. Более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, было призвано в ряды Советской Армии и Военно-морского флота. 17,5 тысяч защитников Отечества сложили головы в боях.

Наш священный долг – сохранить и передать молодым поколениям память об этом подвиге бесстрашия и силы духа!

Крепкого здоровья и долголетия вам, дорогие ветераны! Мира и процветания всему народу Республики Абхазия!

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 09 мая 2019 09:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.