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Абхазия Информ

КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ВЫНЕСЛА РЕШЕНИЯ ПО 4 ОБЪЕКТАМ

Новости Четверг, 09 мая 2019 09:59
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КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ВЫНЕСЛА РЕШЕНИЯ ПО 4 ОБЪЕКТАМ

 

Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 8 мая, постоянно действующая при Кабинете министров комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий вынесла решения по четырем объектам. Возглавляет комиссию первый вице-премьер Даур Аршба.

Члены комиссии единогласно утвердили предложения Президенту Республики Абхазия по финансированию из средств Резервного фонда Президента нескольких мероприятий, направленных на предотвращение или устранение последствий стихийных бедствий.

Комиссия предлагает выделить Администрации города Сухум 9 417 875 руб. для приобретения одного комплекта насосного оборудования, необходимого для организации центральной канализационной насосной станции города.

Ранее в секретариат комиссии поступила информация от столичной Администрации о выходе из строя одного из двух основных погрузных насосов центральной КНС Сухума. Мощность одного прибора не справляется с канализационными потоками в городе.

В целях предупреждения подмывания анкерной опоры №20 высоковольтной линии электропередач ВЛ-110 «Мачара» в Гулрыпшском районе и предотвращения подтопления территории средней школы, расположенной в непосредственной близости от реки Мачара, на участке необходимо провести работы по расчистке русла реки и сооружению железобетонной дамбы.

По предварительным данным, ориентировочная стоимость работ составит около 8 млн рублей. Фактическая стоимость работ будет определена после разработки проектно-сметной документации и положительного экспертного заключения Госкомитета по строительству и архитектуре.

В протокол комиссии также вошло решение о необходимости ликвидации последствий разрушения берегозащитных сооружений и смыва территории поста КПП «Псоу». Согласно смете, прошедшей государственную экспертизу в установленном порядке, сумма финансирования инженерных мероприятий составит 26 миллионов рублей. Общая протяженность подлежащего восстановлению участка от контрольно-пропускного пункта по направлению дороги до села Мкялрыпш составит 250 метров.

Управлением капитального строительства Республики Абхазия также представлена смета по противопаводковым мероприятиям в районе посёлка Каштак Гулрыпшского района. Согласно экспертному заключению Госкомитета по строительству и архитектуре рекомендуемая сумма к утверждению составляет около 3 млн руб.

Комиссия создана в целях оперативного обеспечения ликвидации последствий стихийных бедствий Распоряжением Премьер-министра Республики Абхазия от 4 августа 2017 года № 271-р.

Комиссия готовит предложения по осуществлению финансирования из средств Резервного фонда Президента РА мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий на основании предварительно рассмотренных материалов, представленных в секретариат Комиссии Администрациями районов и городов о пострадавших объектах в результате стихийного бедствия.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РА.

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