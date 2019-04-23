КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ВЫНЕСЛА РЕШЕНИЯ ПО 4 ОБЪЕКТАМ

Члены комиссии единогласно утвердили предложения Президенту Республики Абхазия по финансированию из средств Резервного фонда Президента нескольких мероприятий, направленных на предотвращение или устранение последствий стихийных бедствий.

Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В среду, 8 мая, постоянно действующая при Кабинете министров комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий вынесла решения по четырем объектам. Возглавляет комиссию первый вице-премьер Даур Аршба.

Комиссия предлагает выделить Администрации города Сухум 9 417 875 руб. для приобретения одного комплекта насосного оборудования, необходимого для организации центральной канализационной насосной станции города.

Ранее в секретариат комиссии поступила информация от столичной Администрации о выходе из строя одного из двух основных погрузных насосов центральной КНС Сухума. Мощность одного прибора не справляется с канализационными потоками в городе.

В целях предупреждения подмывания анкерной опоры №20 высоковольтной линии электропередач ВЛ-110 «Мачара» в Гулрыпшском районе и предотвращения подтопления территории средней школы, расположенной в непосредственной близости от реки Мачара, на участке необходимо провести работы по расчистке русла реки и сооружению железобетонной дамбы.

По предварительным данным, ориентировочная стоимость работ составит около 8 млн рублей. Фактическая стоимость работ будет определена после разработки проектно-сметной документации и положительного экспертного заключения Госкомитета по строительству и архитектуре.

В протокол комиссии также вошло решение о необходимости ликвидации последствий разрушения берегозащитных сооружений и смыва территории поста КПП «Псоу». Согласно смете, прошедшей государственную экспертизу в установленном порядке, сумма финансирования инженерных мероприятий составит 26 миллионов рублей. Общая протяженность подлежащего восстановлению участка от контрольно-пропускного пункта по направлению дороги до села Мкялрыпш составит 250 метров.

Управлением капитального строительства Республики Абхазия также представлена смета по противопаводковым мероприятиям в районе посёлка Каштак Гулрыпшского района. Согласно экспертному заключению Госкомитета по строительству и архитектуре рекомендуемая сумма к утверждению составляет около 3 млн руб.

Комиссия создана в целях оперативного обеспечения ликвидации последствий стихийных бедствий Распоряжением Премьер-министра Республики Абхазия от 4 августа 2017 года № 271-р.

Комиссия готовит предложения по осуществлению финансирования из средств Резервного фонда Президента РА мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий на основании предварительно рассмотренных материалов, представленных в секретариат Комиссии Администрациями районов и городов о пострадавших объектах в результате стихийного бедствия.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РА.