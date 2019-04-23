ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ №2 БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ
Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 8 мая, состоялось заседание Комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина под председательством советника премьер-министра страны Астамура Джикирба.
Представители Госуправления Республики по строительству и архитектуре доложили о результатах произведённого технического осмотра конструкций здания, пострадавших при пожаре.
На основании заключений Госуправления по строительству и архитектуре сотрудники УКС после осмотра объекта приступили к составлению дефектного акта.
Участники встречи изучили проектную документацию здания, включая конструктивные решения и ведомость отделочных работ, предусмотренную в период проектирования и строительства здания в 2008 году.
Члены комиссии также обсудили способы возведения монолитных конструкций крыши здания, пострадавшей во время пожара, монтажа стропильной системы и обрешёток, установки водостоков, вопросы выбора материала для предстоящих работ.
В настоящее время ведутся работы по расчистке сгоревшей кровли общей площадью 1930 кв. метров.
По словам, председателя комиссии, в ближайшее время планируется завершение кровельных работ в двух корпусах школы. Кровельные работы в той части школы, которая входит в список историко-культурного наследия РА, начнутся в июне.
Согласно решению комиссии, реконструкция и восстановление поврежденных участков школы будут проходить в строгом соответствии с проектной документацией и без нарушений планировок конструкций здания.
Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина создана распоряжением премьер-министра от 7 мая 2019 года.
Оперативный штаб располагается в самой школе №».
Историческая часть здания сухумской русской школы №2 им. А.С. Пушкина была построена в 1870 году. Здание одной из старейших школ Абхазии, которой 149 лет, было разрушено во время грузино-абхазской войны 1992 – 1993 г. 1 сентября 2008 г. состоялась торжественная церемония открытия школы после капитального ремонта.
2 мая 2019 г. в школе произошел пожар.
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