ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 9 мая президент Рауль Хаджимба встретился с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Глава государства поблагодарил и поздравил ветеранов с Днем Победы:
«Дорогие ветераны! С чувством глубокой признательности и уважения хотел бы поздравить Вас с великим Днем Победы – 9 мая. С этим священным праздником связаны судьбы многих братских народов бывшего СССР.
Мы по праву гордимся тем, что многонациональный народ Абхазии внес свой весомый вклад в героическую борьбу с фашизмом, в священную и самоотверженную борьбу по изгнанию гитлеровских полчищ с советской территории. Мы всегда будем помнить о том, что из 55 тысяч участников Великой Отечественной войны - выходцев из Абхазии 17 тысяч 430 человек сложили головы, сражаясь в ожесточенных боях. Золотыми буквами вписаны в документальную летопись нашей страны имена 22 Героев Советского Союза! Мы воспитываем подрастающее поколение на примерах стойкости и храбрости защитников Родины, покрывших себя неувядаемой славой на фронтах Великой Отечественной.
С первых дней войны наша республика и днем и ночью работала под девизом «Всё для фронта! Всё для победы!» Наш народ продемонстрировал сплоченность и огромный энтузиазм во имя укрепления тыла и обороноспособности, оказания достойного сопротивления врагу.
Примечательно и глубоко символично, что в 1992-1993 гг. доблестные сыны и дочери Абхазии отчаянно сражались против грузинских агрессоров, следуя Вашему непоколебимому духу, бесстрашию и боевым традициям! Здесь как никогда в нашей истории ярко проявились: нерасторжимая связь поколений, их целеустремленность и высокий патриотизм». – сказал Хаджимба , обращаясь к ветеранам.
Президент пожелал ветеранам доброго здоровья, мира, спокойствия, уверенности в сохранении и приумножении идеалов, которым они посвятили свои жизни, волю и созидательную энергию.
Председатель республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шония поздравил ветеранов и народ Абхазии с Днем Победы:
«Поздравляю всех ветеранов с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Всем, кто пережил войну, пожелаю здоровья и благополучия. Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу. Желаю всего хорошего нашей Абхазии».
Ветеран Великой Отечественной войны Нонна Дорофеева пожелала крепкого здоровья и счастья всем жителям Абхазии:
«Самое главное, что у нас сейчас мир над головой. Будьте здоровы, наши ветераны! Спасибо всем тем, кто поддерживает нас», сказала она.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина пожелала благополучия и мира Абхазии: «Отмечая День Победы, почтим память погибших, поднимем тост за отцов и дедов, за всех любимых, близких и родных. Спасибо вам за все».
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