11-летний Никита Харбедия, ученик сухумской школы №10, шел с портретами своего прадеда Харбедия Виктора Семеновича и прабабушки Ольги Сидоровны. По рассказам внучки Тамары, они были участниками войны, им повезло, вместе вернулись с фронта, воспитали детей, прожили долгую жизнь и умерли в 1993 году.

Портреты своих близких с гордостью несли сегодня сыны и дочери, внуки и правнуки.

ли ухум. 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне по улицам Сухума прошел "Бессмертный полк. Сформирован «полк» был на площади Свободы, а затем пройдя по площади вышел на проспект Леона и направился к набережной Махаджиров.

Виктор Семенович получил осколочные ранения на войне, потерял глаз, но дошел до Берлина. Ольга Сидоровна прошла тяжелый путь военнослужащей хозяйственной роты. В честь деда Виктором назвали внука, у которого уже трое своих сыновей.

Ученики 2-ой сухумской школы Владислав Никифоров и его одноклассники несли портреты прадедов Мелтишинова Андриана Романовича и Момота Григория Григорьевича.

Портрет Мезенцева Константина Федоровича нес его правнук Олег. «Папа рассказывал, что дедушке вместе с однополчанами надо было пройти болото, которое обстреливали немецкие фашисты. Солдатам пришлось неделю неподвижно сидеть, чтобы их не расстреляли».

Прадед ученика 5-го класса школы №1 Астана Ратия шел с портретом прадедушки, который воевал на ростовском направлении, был ранен и вернулся домой. Его внук рассказал, что в 1943 году при форсировании реки Дон дед был ранен и комиссован с фронта.

Псакян Жанна Сергеевна несла портрет своего отца артиллериста Псакяна Сергея Гаиковича. Он дошел до Берлина, умер в 2001 году в Сухуме. Призывали его в Тбилиси. Он награжден орденом Красной Звезды за форсирование реки Одер. Известно, что Сергей Псакян выкатил орудие и уничтожил взвод немцев, за что и был удостоен военной награды. Вернулся с фронта, создал семью и вырастил детей в Абхазии.

Братья Олег и Александр Губаз несли портрет своего прадеда Владимира Мустафовича Губаза (1913. – 1943 гг.). Его супруга осталась вдовой, сама воспитала троих сыновей. Владимир Мустафович числился пропавшим без вести до 2017 года. Его имя высечено на мемориальной плите на братской могиле в одной из станиц Краснодарского края. Трое его сыновей побывали на могиле отца.

7-летняя Мария шла с портретом прадеда Авидзба Отари Тимофеевича. Ему повезло, он остался жив. Воевал на Украинском фронте.

Лиза Жиба пронесла портрет своего прадеда, который погиб в Польше. Там его и похоронили.

Семилетняя Сарийка Барциц держала в руке портрет своего прадеда Багателия Романа Абиджевича (1907-1942 гг.). Он пропал без вести в 1942 году. Был призван в августе 1942 года и погиб в октябре 1942 г. До войны был секретарем Отхарского сельского совета, выпускник первых сельскохозяйственных курсов, на базе которых потом в Абхазии создали ГИСХ. На фронт ушел, оставив дома жену с тремя дочерьми.

Два его однополчане вернулись домой - Барциц и Джикирба. Они рассказали его жене о том, как на одном из керченских плацдармов в 12 часов дня Роман Багателия собрал земляков и сказал: «Сейчас начнется артобстрел и неизвестно выживем или нет. Если кто-то из нас останется живым, то передайте на Родину, что такова наша была судьба». Он сплел себе из камышового стебля крест и повесил на шею. Еще пять представителей фамилии Багателия из села Отхара ушил на фронт и не вернулись живыми.

Правнук Георгий Петров нес портрет своего прадеда Адлейба Сергея Григорьевича, прошедшего всю войну. Сергей Адлейба в Керчи получил тяжелое ранение. Умер в 2001 году.

Саида Лаквитава шла в колонне «Бессмертного полка» с портретом прадеда Лаквитава Леварсы Камчичевича. Он пропал без вести. «Ничего не известно, знаем лишь, что он погиб. Когда он уходил на фронт, он станцевал. Когда его спросили, зачем он танцует перед уходом на войну, Леварса ответил: «Если даже не вернусь, у меня остается сын». Наша бабушка из рода Адлейба не упала духом, оставшись вдовой, воспитала сына», - сказал 52–летний внук.

П радед Миранды Джопуа Убирия Платон Филипович из Очамчирского района тоже воевал, вернулся с войны в 1944 году. Ему повезло прожить долгую жизнь.

«Это мой отец Кошель Василий Михайлович, 1916 года рождения. Дошел до Севастополя, там и погиб. Потом нам прислали благодарность, она у меня до сих пор хранится. Мы получали пенсию за погибшего отца. Выжили как-то в те тяжелые годы, выучились. Я стала учительницей, у меня уже правнуки», - рассказала корр. «Абхазия-Информ» дочь Василия Кошеля Вера. Её правнуки Лиза и Георгий шли рядом с ней и несли портрет прапрадеда.

Агрба Вадим Максимович руководил разведгруппой. Ему повезло, он вернулся с войны живым. Умер в 1956 году от болезни. Сегодня с портретом отца в колонне «Бессмертного полка» прошла его дочь Джульета Агрба.

Праправнучка Табагуа Шамиля Хазаратовича пятнадцатилетняя Наста Табагуа рассказала о том, что ее прапрадед участвовал в Керченском десанте, был удостоен военной награды.

Гогия Тита Куатович и Джиджелава Василий Давидович не вернулись с войны Они похоронены в братских могилах в Орловской области и в г. Владикавказ. «Мы долгое время не знали, где они похоронены, а потом благодаря следопытам нашли и нам прислали письмо», - сказала внучка Манана.

В колонне «Бессмертного полка» по Набережной диоскуров прошли до тысячи человек.