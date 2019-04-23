НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Сухум 9 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Ветераны Великой Отечественной войны, руководители республики, представители общественности, студенты и школьники возложили цветы к памятнику защитникам Кавказа на Набережной Диоскуров в Сухуме.

Открывая митинг, первый заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия, отметил, что «победа в той страшной войне была бы невозможной без самоотверженности всех народов СССР».

«Представители многих национальностей положили на алтарь победы свои жизни и здоровье. И именно благодаря им у нас есть возможность жить в мире и заниматься созидательным трудом. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. От всей души желаем вам побольше поводов для оптимизма», - сказал Леон Кварчия.

Затем участники митинга почтили минутой молчания память погибших в войне.

Выступивший затем первый вице-премьер правительства Даур Аршба поздравил всех с Днем Победы, пожелал всем мира и добра, счастья и процветания. Он напомнил, что из Абхазии на войну был призван каждый пятый житель, погиб каждый третий. Из 55 тысяч человек, призванных на фронт из Абхазии, погибло более 17 тысяч воинов. 22 воина удостоены звания «Герой Советского Союза».

«В Абхазии нет семьи, которой не коснулась бы это беда. Боль утрат до сих пор живет в каждой семье. Мы преклоняемся перед подвигом ветеранов. Безмерно благодарны мы и труженикам тыла. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов остается среди нас, но память о них, об их подвиге должна быть вечной, потому что в этом празднике история нашего народа и продолжение историй нашей страны. Великий подвиг отцов и дедов вдохновлял молодое поколение в борьбе с грузинскими оккупантами. Они с честью пронесли знамя победы своих предков. Вечная память погибшим защитникам Родины», - сказал Аршба.

Он подчеркнул, что День Победы – это символ дружбы между Россией и Абхазией и другими странами бывшего СССР. Общая память о Великой Отечественной войне бессмертна и нерушима, потому что она скреплена кровью и мужеством, общими бедами и радостями.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Это поистине всенародный и всеми любимый праздник, потому что почти в каждой семье был свой участник войны. Память о них бережно хранится потомками и передается из поколения в поколение. Отрадно, что многие сегодня принимают участие в акции «Бессмертный полк». Люди с волнением и гордостью несут портреты своих близких, рассказывают о их ратных и трудовых подвигах. Память об участниках войны жива и значит сегодня они незримо с нами, плечом к плечу, в одном строю», - подчеркнул Алексей Двинянин.

По его словам, добытая победа, несмотря на высокую цену, остается для всех жизнеутверждающим праздником, объединяющим многие народы и страны.

«Каждый из нас – наследники той великой Победы. Пример подвигов фронтовиков и тружеников тыла – это камертон для ныне живущих», - считает российский посол.

Он напомнил, что во время войны погибло около 27 миллионов человек.

«Никто не забыт, ничто не забыто. Если бы мы почтили минутой молчания каждого погибшего, это заняло бы 50 дней, а если бы эти 27 млн человек прошли бы парадом Победы по Красной площади в Москве, то это заняло бы 19 дней. Вдумайтесь, это очень серьезные цифры. Мы победили, потому что добро всегда побеждает зло. Мы отстояли независимость и само право на существование нашей общей Великой Родины», - отметил Алексей Двинянин.

На митинге также выступили: председатель республиканского совета ветеранов войны и труда Алексей Шония, курсант Сухумского общевойскового училища Астамур Гогуа. Ветеран войны Валентина Шульгина прочитала стихи о войне.

По завершении митинга торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы прошли подразделения Министерства обороны республики, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба.