14 МАЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ
Сухум 10 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Всеобщая диспансеризация, проводимая силами министерства здравоохранения Абхазии и сводного отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, продолжится 14 мая на базе Республиканской больницы.
Согласно утвержденному графику диспансеризации, с 14 по 20 мая будут обследоваться жители Сухумского района, а с 21 по 27 мая - население самой столицы. Следующий район диспансеризации - Гудаутский.
В работе принимают участие 50 специалистов из учреждений ФМБА России, в том числе:
- 17 врачей для работы со взрослым населением (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, хирург, уролог, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, терапевт, рентгенолог, врач УЗИ-диагностики, врач КДЛ);
- 5 детских специалистов (кардиолог, невролог, педиатр);
- 8 человек среднего медицинского персонала.
В составе сводного медицинского отряда – 12 единиц медицинской техники, в том числе специализированный передвижной медицинский комплекс: реанимация, операционная, передвижная лаборатория, маммографический и рентгенологический комплексы.
Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе республики.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
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