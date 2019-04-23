14 МАЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Согласно утвержденному графику диспансеризации, с 14 по 20 мая будут обследоваться жители Сухумского района, а с 21 по 27 мая - население самой столицы. Следующий район диспансеризации - Гудаутский.

Сухум 10 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Всеобщая диспансеризация, проводимая силами министерства здравоохранения Абхазии и сводного отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, продолжится 14 мая на базе Республиканской больницы.

В работе принимают участие 50 специалистов из учреждений ФМБА России, в том числе:

17 врачей для работы со взрослым населением (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, хирург, уролог, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, терапевт, рентгенолог, врач УЗИ-диагностики, врач КДЛ);

5 детских специалистов (кардиолог, невролог, педиатр);

8 человек среднего медицинского персонала.

В составе сводного медицинского отряда – 12 единиц медицинской техники, в том числе специализированный передвижной медицинский комплекс: реанимация, операционная, передвижная лаборатория, маммографический и рентгенологический комплексы.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.