 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

14 МАЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 10 мая 2019 11:03
Оцените материал
(0 голосов)
14 МАЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Сухум 10 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Всеобщая диспансеризация, проводимая силами министерства здравоохранения Абхазии и сводного отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, продолжится 14 мая на базе Республиканской больницы.

Согласно утвержденному графику диспансеризации, с 14 по 20 мая будут обследоваться жители Сухумского района, а с 21 по 27 мая - население самой столицы. Следующий район диспансеризации - Гудаутский.

В работе принимают участие 50 специалистов из учреждений ФМБА России, в том числе:

  • 17 врачей для работы со взрослым населением (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, хирург, уролог, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, терапевт, рентгенолог, врач УЗИ-диагностики, врач КДЛ);
  • 5 детских специалистов (кардиолог, невролог, педиатр);
  • 8 человек среднего медицинского персонала.

В составе сводного медицинского отряда – 12 единиц медицинской техники, в том числе специализированный передвижной медицинский комплекс: реанимация, операционная, передвижная лаборатория, маммографический и рентгенологический комплексы.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 10 мая 2019 11:12

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВО АБХАЗИИ СОЗДАЛО РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.