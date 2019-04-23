ГОСИНВЕСТАГЕНТСТВО АБХАЗИИ СОЗДАЛО РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Директор Госинвестагентства Саид Гулария отметил, что это решение нацелено на продвижение инвестпроектов и привлечение в республику инвестиций. В реестре будут собраны наиболее интересные проекты со всей республики, которым требуются дополнительные инвестиции или софинансирование. Подробная и проверенная информация о проектах будет представлена в специальном разделе на сайте агентства.

«К нам все чаще обращаются потенциальные инвесторы с вопросами о том, в какие проекты можно инвестировать, или какой готовый бизнес можно приобрести в Абхазии. Но на сегодняшний момент подобного централизованного реестра нет», - сказал он.

Гулария призывает заинтересованных граждан обращаться в Госинвестагентство. По его словам, после проведения проверки инвестпроекта на достоверность заявленных данных, он будет включаться в реестр и публиковаться на сайте.

«Мы знаем, что в стране много желающих заняться бизнесом. Также много талантливых предпринимателей, которым необходимы финансовые средства для развития. Госинвестагентство предоставляет для них площадку, которая поможет в поиске инвестиций», - отметил Саид Гулария.

Он также сообщил, что следующим этапом реализации этого решения будет создание виртуальной инвестиционной карты Республики Абхазия.

Для подачи заявки на включение в реестр можно присылать информацию о проекте и данные для обратной связи на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или обращаться по телефону +7 (840) 226-03-93.