ИРЕНА ГЕРГИЯ НАЗВАНА ЛУЧШИМ КОНДИТЕРОМ АБХАЗИИ 2019 ГОДА

В празднично украшенном патио ресторана была представлена продукция 23 кондитеров из всех городов Абхазии, в числе которых – известные кондитерские, индивидуальные предприниматели, профессионалы и любители кондитерского дела, те, кто решил впервые поучаствовать в конкурсе.

Это уже шестой по счету конкурс кондитерского мастерства. Целью проведения этого мероприятия является популяризация профессии кондитера.

Первый конкурс был организован в 2013 году по инициативе президента ТПП Геннадий Гагулия. И с тех пор, проведение этого мероприятия стало хорошей традицией не только для участников конкурса, но и для его гостей.

Стоит отметить, что проведение конкурса кондитеров всегда осуществляется за счет средств Торгово-промышленной палаты.

Перед началом мероприятия руководство ТПП наградило памятными подарками за многолетнее сотрудничество с палатой и активное участие в конкурсе кондитерского мастерства «Праздник Сладости»: владелицу кондитерской «В шоколаде» Ирину Серебрякову; владелицу кондитерской «Мон Кафе» Лиану Биджба, которая также является председателем гильдии кондитеров; индивидуальных предпринимателей Оксану Шахинба и Еркана Хапшух.

Затем гостям и участникам конкурса были представлены члены конкурсной комиссии: депутат парламента Республики Абхазия Натали Смыр (председатель), технолог пищевой промышленности Надежда Герия, главный санитарный врач столицы Алла Беляева и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния. Еще один член жюри – гостья из России Евгения Галкина, которая является владелицей сети одноименных кондитерских в городе Сочи.

Каждому участнику конкурса был присвоен индивидуальный номер. Гости мероприятия имели возможность не только продегустировать сладости, но и отдать свой голос за понравившегося конкурсанта и тем самым определить победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Особое внимание при этом уделялось качеству продукции (в процессе изготовления использовались только натуральные продукты и ингредиенты) и ее оформлению. Даже бывалые кондитеры были в восторге от вкусных тортов, всевозможных пирожных, пряников, восточных сладостей и много другого.

Здесь же можно было продегустировать алкогольную и безалкогольную продукцию, выпить кофе и чай.

Праздничную атмосферу создавала и живая музыка.

Перед объявлением результатов слово было предоставлено президенту ТПП Тамиле Мерцхулава. Она выразила благодарность участникам конкурса, которые нашли время и изыскали возможность принять участие в этом красивом и вкусном празднике сладостей.

Она также поблагодарила всех членов жюри за проделанную ими работу и объективную оценку конкурсных изделий и отдельно - гостью мероприятия Евгению Галкину из Сочи, которая оперативно и с удовольствием откликнулась на предложение принять участие в конкурсе. Более того, пока шло голосование, Елена Галкина провела мастер-класс для любителей кондитерского мастерства.

«Мы очень надеемся, что праздник удался и все, кто в нем принимал участие, остались довольны! Не важно, кто сегодня станет победителем. Главное - это участие в полезном мероприятии, способствующем развитию и совершенствованию профессионализма в кондитерском деле. Что касается Торгово-промышленной палаты, то для нас главное – это поддержка предпринимательства республики» - сказала Тамила Мерцхулава.

Затем председатель жюри Натали Смыр назвала имена победителей конкурса.

Победителем в номинации «Лучшее пирожное» стала Алена Цвинария. Она же завоевала «Приз зрительских симпатий».

Победителем в номинации «Лучшая восточная сладость» стал Еркан Хапшух.

«Лучшим сдобным тестом» названа продукция Саиды Лейба (кафе «у Совмина».

«Лучшим тортом» признано изделие Оксаны Папба.

Победителем в номинации «Лучший кондитер Абхазии 2019» признана Ирена Герия (кафе «Пушкин»).

Все участники конкурса получили благодарственные письма, победители в номинациях - дипломы и памятные подарки.

Лучший кондитер Абхазии Ирена Герия получила сертификат на размещение баннера с ее портретом по Проспекту Леона сроком на месяц.

Памятные подарки участникам конкурса были предоставлены индивидуальным предпринимателем Отаром Миквабия, торговым домом «Рубин», ООО «Электрический мир» и «Позитив».