В ШКОЛЕ №2 ДЕМОНТИРОВАНО 80 % СГОРЕВШЕЙ КРОВЛИ И ЕЁ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, участники совещания доложили, что производственно-технический отдел Госкомпании «Апсныргылара» и отдел технического надзора УКС составляют дефектный акт, который станет основой восстановительных работ здания. По словам членов комиссии, подготовку документа планируется завершить до 15 мая 2019 года.

Сухум. 10 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Состоялось очередное совещание членов комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина под председательством советника премьер-министра Астамура Джикирба.

По сообщению сотрудников строительной компании, выполняющей подготовку к восстановительным работам, на данный момент демонтировано 80 % сгоревшей кровли и её основных конструкций. Отходы, образовавшиеся в процессе демонтажа пострадавших от пожара верхних элементов покрытия здания, вывезены. Далее предстоит демонтаж монолитного железобетонного покрытия.

Рабочая группа приступила к закупке строительных материалов (металлочерепицы, пиломатериалов и др.) для возведения конструкции новой кровли.

На основании того, что средняя школа №2 им. А.С. Пушкина входит в реестр объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия, в комиссию также включён заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Батал Кобахия.

Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина создана Распоряжением Премьер-министра от 7 мая 2019 года.

Историческая часть здания сухумской русской школы №2 им. А.С. Пушкина была построена в 1870 году. Здание одной из старейших школ Абхазии, которой 149 лет, было разрушено во время грузино-абхазской войны 1992 – 1993 г. 1 сентября 2008 г. состоялась торжественная церемония открытия школы после капитального ремонта.

2 мая 2019 г. в школе произошел пожар.