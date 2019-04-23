Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 22 мая в Москве состоится презентация сборников архивных документов по истории Абхазии.

В сборниках представлены документы федеральных архивов России: Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусства, архива Российской академии наук, выявленные студентами в рамках проекта «История и архивы: межгосударственное измерение».