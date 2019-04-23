22 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКОВ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ АБХАЗИИ
Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 22 мая в Москве состоится презентация сборников архивных документов по истории Абхазии.
В сборниках представлены документы федеральных архивов России: Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусства, архива Российской академии наук, выявленные студентами в рамках проекта «История и архивы: межгосударственное измерение».
Проект нацелен на восстановление историко-документального наследия Республики Абхазия в формате тематических коллекций.
Организует презентацию факультет архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета при поддержке посольства Абхазии в Российской Федерации и Московской абхазской диаспоры.
Презентация будет проходить в РГГУ (Москва, Миусская пл., д.6., к. 6), в зале заседаний Ученого совета.
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