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Абхазия Информ

22 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКОВ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 13 мая 2019 10:35
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22 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКОВ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ АБХАЗИИ

 

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 22 мая в Москве состоится презентация сборников архивных документов по истории Абхазии. 

В сборниках представлены документы федеральных архивов России: Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусства, архива Российской академии наук, выявленные студентами в рамках проекта «История и архивы: межгосударственное измерение».

Проект нацелен на восстановление историко-документального наследия Республики Абхазия в формате тематических коллекций.

Организует презентацию факультет архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета при поддержке посольства Абхазии в Российской Федерации и Московской абхазской диаспоры.

Презентация будет проходить в РГГУ (Москва, Миусская пл., д.6., к. 6), в зале заседаний Ученого совета.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 13 мая 2019 11:09

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