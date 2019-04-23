УЛИЦА 4 МАРТА В СУХУМЕ ПЕРЕИМЕНОВАНА В УЛИЦУ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 13 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по увековечению памяти Фазиля Искандер предложила переименовать улицу Марухская в улицу 4 Марта, а улицу 4 Марта в улицу Фазиля Искандера. Предложение было поддержано главой администрации Сухума Адгуром Харазия и передано в городское Собрание.

«Мы обязаны увековечить имя великого Фазиля Искандера для будущих поколений. Я уверен, что горожане одобрят такое решение. Благодаря его уму, таланту, трудолюбию мы многое осмысливаем из прошлого страны, часто его цитируем, потому как он видел на десятилетия вперед. По его произведениям мир узнаёт Абхазию. Все его герои для нас - как родственники, мы их знаем, любим, стараемся воспитывать детей на их примере», - сказал депутат Семен Бжания.

«Я за то, чтобы в столице обязательно была улица Фазиля Абдуловича», - сказала депутат Инна Кварчия. При этом она отметила, что против постоянных переименований городских улиц.

«Предлагаю назвать одну из улиц столицы улицей Героев Отечественной войны народа Абхазии. Такое решение увековечит память каждого героя, благодаря которым мы сегодня имеем независимое признанное государство, - отметила Инна Кварчия.

На этом же заседании было принято решение о присвоении Сухумской школе искусств Управления культуры администрации столицы имени композитора, оперного певца, почетного директора этой школы Тото Тарашевича Аджапуа.

Депутаты не дали согласия на то, чтобы объект муниципальной собственности, расположенный по адресу: ул. Красномаякская, 76А, был выставлен на конкурс по его приватизации.

Об этом сообщвет пресс-служба Сухумского городского Собрания.

Фото Томаса Тхайцук, Sputnik Абхазия.