Премьерные показы спектакля состоятся 22 - 23 мая. на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

Сухум. 14 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Абхазский государственный молодежный театр готовится к премьере спектакля «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба.

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара".

Известно, что очень сложно перенести роман на сцену, сохраняя всю его атмосферу, историческую канву того времени. Это первый режиссерский опыт Алиаса Авидзба. Его работа над сценарием заняла до семи месяцев.

Спектакль по мотивам романа Баграта Шинкуба ставился в 70-ые годы прошлого века на сцене Абхазского драмтеатра им. С. Чанба, в нем играли мэтры абхазского театра, в том числе и нынешний худрук молодежного театра несравненная Софа Агумаа.

В театре надеются, что новая работа понравится зрителям и пополнит разнообразный репертуар театра.