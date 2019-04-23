КАК АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ?

Представитель министерства по курортам и туризму, начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортной отрасли Адамыр Мукба считает, что сезон начинается неплохо, о чем свидетельствует информация о раннем бронировании. Он привел цифры посещени во время майских праздников (10 дней) Новоафонской пещеры и Рицинского национального реликтового парка. Если в 2018 году пещеру посетило 4258 человек, то в этом году - 7902. На озере Рица побывало 16,5 тысяч человек (в 2018 году - 9 тысяч человек). В то же время он считает, что сегодня стоят задачи не столько наращивания числа туристов, сколько сохранения уже достигнутого уровня.

Сухум. 14 мая 2019 года. Абхазия-Информ . Готовность Абхазии к курортному сезону обсудили сегодня в Общественной палате.

Он привел примеры отрицательных отзывов туристов об отдыхе в Абхазии и упреков на отсутствие гостеприимства.

Адамыр Мукба также напомнил, что курортный сезон – это для многих единственная возможность заработать.

«Мы ждем туристов, а в итоге не предоставляем им элементарные услуги. Речь не идет об исполнении каких-то прихотей, а о самом простом. Мы обязаны повысить качество услуг и улучшить отношение к отдыхающим. Министерство открыто для диалога и предложений, обсуждения полезных проектов», - подчеркнул Мукба.

По мнению члена Общественной палаты Надежды Венедиктовой сегодня самое главное - это решить вопросы очистных сооружений и обеспечить безопасность на дорогах.

Зашел разговор и о развитии санаторно-курортных объектов и горного туризма. Но все это требует дорог, разработки безопасных маршрутов. К сожалению, сегодня предприимчивые люди незаконно строят в зоне альпийских лугов собственные объекты и прокладывают дороги, что категорически запрещено.

Член ОП, директор пансионата «Сосновая роща» Людмила Лолуа считает, что для привлечения отдыхающих необходима постоянная реклама, тем более что отрицательной информации об Абхазии в СМИ предостаточно.

В ответ Мукба с сожалением констатировал, что министерство действует в рамках бюджета, а реклама – это очень дорогое удовольствие.

«Мы обращались по этому поводу на Абхазское телевидение, но они ничего бесплатно не хотят делать» - подчеркнул Мукба.

«На протяжении трех лет мы отправляем письма в правительство, в Министерство по курортам и туризму с предложением создать координационный совета, в состав которого вошли бы представители МВД, МЧС, РУП «Черноморэнерго», Минсельхоза, Минздрава, Госкомитета по экологии и охране природы, Госстандарта, СМИ и туристического бизнеса. Однако никакой реакции на наше предложение не последовало. Без скоординированных действий всех ведомств одно министерство по курортам и туризму, не сможет решить весь спектр вопросов, связанных с туристической индустрией», - считает член Общественной палаты, предприниматель Низам Хапат.

Председатель «Абхазского союза туризма» Анна Калягина сообщила, что в настоящее время только представители бизнеса занимаются рекламными проектами на российских телеканалах.

Она подчеркнула, что для отрасли нет никаких субсидий или льготных кредитов. Более того, владельцы объектов отдыха вынуждены платить ввозной НДС за привезенную мебель, оборудование, текстильные изделия, что тяжелым бременем ложится на еще не окрепший бизнес. .

«Отрасль развивается хаотично, нет никакой схемы, по которой ей нужно работать, только препоны. К сезону нужно начинать готовиться сразу же после окончания предыдущего, а не в преддверии. Если мы - туристическая страна, и если курортная отрасль – локомотив абхазской экономики, то должна быть разработана стратегия развития курортов и туризма», - отметила Калягина.

Член ОП, директор информагентства «Абхазия-Информ Манана Гургулия посетовала, что из года в год, в том числе и в Общественной палате, обсуждаются одни и те же проблемы, но мало что делается.

«Мы постоянно жалуемся на то, что у нас нет денег, но в тоже время бесконечно проводим юбилеи, торжества, банкеты, закупаем дорогие машины. Понятно, что сразу все проблемы невозможно решить, но тогда следует сосредоточиться на чем-то одном, на пример – на состоянии тех же пляжей. Все упирается в то, что никто не несет персональной ответственности за то же незаконное строительство или некачественное обслуживание, питание», - считает Гургулия.

Прозвучала реплика, что нужно запретить заезд в Абхазию джипов с туристами из России, которые, как считают некоторые, неправильно ведут себя на дорогах. Шла речь и о необходимости проведения постоянных рейдов на предмет выявления фальсифицированных продуктов и объектов с некачественным питанием.

Председатель гильдии отельеров Астамур Ахба считает, что по сути своей, республика не готова к курортному сезону.

«Тут приводились цифры по посещению озера Рица и Новоафонской пещеры, но произошло это именно за счет российский туроператоров! Тут высказывают недовольства по поводу экскурсий на джипах из России. Тогда давайте закроемся от всех, никого сюда не будем пускать! Сначала своих нужно научить, как вести себя на трассе, как разговаривать с людьми, а уже потом требовать от других», - констатировал Ахба.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что во время курортного сезона значительно возрастает нагрузка на медучреждения Гагрского и Гудаутского районов и Сухума. Только в прошлом году в больницы обратилось 8 тысяч отдыхающих. В основном люди обращались из-за перегрева на солнце, травм, ротавирусной инфекции, были и те у кого случился инфаркт и пр..

«В летний период мы усиливаем бригады скорой помощи и дежурный состав больниц. Первичная помощь всем отдыхающим оказывается бесплатно. Если для дальнейшего лечения отдыхающего не удается отправить в Сочи, то его лечат на месте, а страховая компания по договору компенсирует эти расходы», - сказал Цахнакия.

Член палаты Григорий Еник подчеркнул, что курорты – это, в первую очередь, поступление средств в местные бюджеты. «Чтобы получить больше доходов, необходимо создать благоприятные условия для отдыха», - заметил он. Еник напомнил о том, что раньше в преддверии курортного сезона проводились в Гагре выездные заседания с участием президента, профильных министров, руководителей объектов отдыха и услуг. Сегодня все это забыто.

Подводя итоги заседания, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба сообщила, что рабочая группа выработает свои рекомендации и представит их в соответствующие структуры.