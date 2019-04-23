САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОЕНИЯ МИРА
Сухум. 14 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Ресторан «Гагрипш» относится к «самым невероятным деревянным строениям мира».
«В каждом городе есть своя достопримечательность. В Гаграх в Абхазии им является ресторан из дерева "Гагрипш". Его тоже возвели без единого гвоздя в 1903 году. В качестве стройматериала использовалась норвежская сосна, а фасад привезли со всемирной выставки в Париже по распоряжению принца Александра Ольденбургского. Помещение уютного, оригинального ресторана как магнит притягивало выдающихся личностей своего времени. Здесь бывали А. Чехов, И. Бунин, Ф. Шаляпин, М. Горький, Сталин», - сообщает сайт https://estate.pravda.r
*** *** ***
САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОЕНИЯ МИРА.
Сооружения из дерева ценятся во всем мире с давних пор. В наши дни интерес к деревянным зданиям не угас, а наоборот — возрос. И это вполне оправдано, потому что ни один современный стройматериал не сравнится с деревом по прочности, долговечности и экологичности. При этом фантазия человека не знает границ, и в результате строительной деятельности рождаются неповторимые постройки из дерева.
Богоявленская церковь
В истории церковного строительства нашей страны широко известен тип постройки без единого гвоздя. Так, в 1628 году в селе Костромской области возвели Церковь Преображения, в более позднее время в 1720–1739 годах построили Никольский храм в Суздале. Эти памятники старинного зодчества — только отдельный пример таких деревянных строений. А по всеобщему признанию "удивительной" стала Богоявленская церковь, возведенная без применения гвоздей и исключительно из дерева в деревне Палтога Вологодской области.
Высотка из дерева
Обычно из дерева всегда строили жилье. Всеобщее пристальное внимание привлекло к себе знаменитое жилое строение из дерева бизнесмена Сутягина. За 20 лет он практически самостоятельно возвел в Архангельске 13-этажную высотку в 38 метров. Это сооружение было известно во всем мире и даже на конференции по строительству из дерева в Норвегии его назвали сенсацией. Там же объект предложили внести в книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое жилое здание. Увы, но в 2012 году уникальный дом сгорел.
Зернохранилище-элеватор "Мастодонт"
В 1927 году советский инженер Юрий Кондратюк завершил постройку удивительного здания из дерева в Камень-на-Оби Алтайского края. Это зернохранилище-элеватор "Мастодонт", построенное без использования гвоздей. В то время его считали необыкновенным объектом — кроме применения старинной технологии строительства, он получился очень объемным и вмещал 13 тысяч тонн зерна. Легендарное строение простояло более 60 лет, и было уничтожено пожаром в 1990-х годах.
Жилой дом "Мюррей Гроу"
В Лондоне расположено современное жилое 9-этажное здание из дерева "Мюррей Гроу". Его возвели из деревянных панелей, проклеенных в пять слоев. При высоте 30 метров, в сооружении насчитывается 29 квартир и офисы. Примечательно, что строительство велось в сжатые сроки минимальным количеством рабочих — пять человек возвели объект меньше, чем за месяц, используя лишь подъемный кран и несколько отверток.
Ресторан "Гагрипш"
В каждом городе есть своя достопримечательность. В Гаграх в Абхазии им является ресторан из дерева "Гагрипш". Его тоже возвели без единого гвоздя в 1903 году. В качестве стройматериала использовалась норвежская сосна, а фасад привезли со всемирной выставки в Париже по распоряжению принца Александра Ольденбургского. Помещение уютного, оригинального ресторана как магнит притягивало выдающихся личностей своего времени. Здесь бывали А. Чехов, И. Бунин, Ф. Шаляпин, М. Горький, Сталин.
Дом в лесной чаще
В лесной чаще возле Портленда (штат Орегон, США) построен необыкновенный деревянный объект. Здание, расположенное в уединенном уголке природы, привлекает туристов своей простотой и тем, что органично вписалось в окружающую природу. У автора индивидуального дизайна — архитектора и строителя Роберта Харви Ошатза на сооружение дома ушло семь лет.
Деревянный особняк в элитном месте
В юго-западной части штата Монтана (США) возводится деревянный коттедж с габаритами в пять тысяч квадратных метров в элитном месте. Здесь находится гольф-клуб и горнолыжный курорт закрытого типа для миллиардеров. Самой необычной чертой нового здания является подвижная стена в одной из комнат, которая превратит помещение в беседку с открытым кинотеатром, уютным двориком и бассейном. В этот комплекс включены горнолыжный спуск и гольф-клуб. Общая стоимость проекта составляет свыше 155 миллионов долларов.
https://estate.pravda.ru/1416174-zdaniye/
Последнее от
- 14 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В 152 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
- НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ЗА 5 ЛЕТ ВОЗВЕДЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 34 ЖИЛЫХ ДОМА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
- ЦИК УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ЕЕ СОСТАВ
- УЛИЦА 4 МАРТА В СУХУМЕ ПЕРЕИМЕНОВАНА В УЛИЦУ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА