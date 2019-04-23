СВЯЩЕННАЯ МИТРОПОЛИЯ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ РЕШАТЬ ВСЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДУХЕ МИРА И ХРИСТИАНСКОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Как отмечается в заявлении СМА, «причиной экстренного созыва внеочередного заседания Совета СМА явились провокационные действия духовенства Сухумо-Пицундской епархии АПЦ во главе с иереем Виссарионом Аплиаа».

Сухум. 15 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Сегодня, 15 мая, в Ново-Афонском монастыре состоялось внеочередное заседание Совета Священной Митрополии Абхазии.

11 мая 2019 г. в 12:00 в Ново-Афонский монастырь прибыла группа священнослужителей Сухумо-Пицундской епархии АПЦ: иерей Виссарион Аплиаа, иеромонах Сергий (Джопуа), иеромонах Василиск (Лейба), иеромонах Игнатий (Киут), иеромонах Давид (Гвазава), иерей Никита Адлейба, иерей Далмат Гопия и иерей Матфей Тужба. В приемном зале Ново-Афонского монастыря состоялась встреча прибывших священнослужителей с руководством Священной Митрополии Абхазии - архимандритом Дорофеем (Дбар) и иеродиаконом Давидом (Сарсания).

«В ходе встречи иерей Виссарион обратился с требованием ультимативного характера, заключавшемся в предложении к архимандриту Дорофею (Дбар) обратиться с «покаянным письмом» в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, либо покинуть Ново-Афонский монастырь. На данное предложение архимандрит Дорофей (Дбар) в очередной раз дал обстоятельный и исчерпывающий ответ. Покаяние, как орудие спасения христианской души, одобряется и практикуется священнослужителями и паствой Священной Митрополии Абхазии, как и всего Православного мира. Участие же в душепагубных «игрищах» с использованием терминологии Святых Таинств никогда не находило и не будет находить одобрения в среде духовенства и паствы Священной Митрополии Абхазии. Кроме того, архимандрит Дорофей (Дбар) предложил православной пастве Абхазии простой и понятный способ решения церковного конфликта: совершить в соборном храме Ново-Афонского монастыря совместное богослужение всего православного духовенства Абхазии. На ответ и предложение архимандрита Дорофея (Дбар) последовали эмоциональные и оскорбительные реплики личного характера от иерея Виссариона Аплиаа, по причине чего архимандрит Дорофей (Дбар) покинул встречу и более не участвовал в «дискуссии.

К сожалению, священнослужители АПЦ приняли для себя решение остаться в Ново-Афонском монастыре (в том числе на период субботнего Всенощного бдения и воскресной Божественной Литургии), тем самым оставив свои приходы без воскресного богослужения», - отмечается в Заявлении СМА.

12 мая 2019 г. прихожане СМА встретились с иереем Виссарионом Аплиаа и другими священнослужителями АПЦ, выразили свою поддержку архимандриту Дорофею.

Во вторник, 14 мая 2019 г., священнослужители Сухумо-Пицундской епархии АПЦ, игнорируя предложения о совместном богослужении, начали совершать вечернее богослужение у закрытых дверей собора св. Пантелеймона. Утром 15 мая 2019 г. они там же совершили Божественную Литургию.

«Деяния священнослужителей Сухумо-Пицундской епархии АПЦ на территории Ново-Афонского монастыря преследуют одну цель — насильственный фактический захват обители», - считают в СМА.

Для предотвращения эскалации ситуации и предупреждения возможных провокаций, руководством Священной Митрополии Абхазии было принято решение закрыть обитель и созвать экстренное заседание Совета СМА.

На сегодняшнем заседании Совета СМА было принято решение:

«1. Для предотвращения эскалации и предупреждения возможных провокаций закрыть для посещений монастырь св. апостола Симона Кананита вплоть до прекращения провокативных действий со стороны представителей Сухумо-Пицундской епархии АПЦ.

2. Призвать решать все церковные проблемы в духе мира и христианского взаимопонимания.

3. Призывать духовенство Сухумо-Пицундской епархии АПЦ восстановить евхаристическое общение посредством совершения совместных богослужений, в том числе и в день памяти св. апостола Симона Кананита — просветителя Абхазии 23 мая 2019 г.

4. Призывать руководство Сухумо-Пицундской епархии АПЦ вернуться к совместно принятому предложению на встрече 8 марта 2019 г. с представителями Церковного Совета Сухумо-Пицундской епархии АПЦ иеромонахом Василиском (Лейба), иереем Далматом Гопия, Сергеем Шамба и Дауром Когония о создании двухсторонней рабочей комиссии для поэтапного решения абхазской церковной проблемы».

«Дальнейшее нагнетание обстановки в Ново-Афонском монастыре может привести к столкновениям среди духовенства и паствы», заявляют члены Совета СМА и уведомляют руководство и соответствующие структуры Республики Абхазия о необходимости обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Ново-Афонского монастыря.

Совет Священной Митрополии Абхазии надеется, что «очередное испытание для православной паствы Абхазии будет разрешено милостью Божией и предстательством просветителя Абхазии апостола Симона Кананита».

На заседании Совета СМА присутствовали: председатель Совета СМА архимандрит Дорофей (Дбар), заместитель председателя Совета СМА, наместник монастыря св. апостола Симона Кананита иеродиакон Давид (Сарсания), Руслан Пандария, Мирон Чалмаз, Марк Трапш, Дионис Яланчиди и члены Совета СМА с правом совещательного голоса Темур Дзидзария и Ахра Аргун.

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