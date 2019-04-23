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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВАЛЕРИЙ БГАНБА НАЗВАЛ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИЮ С СОБИРАЕМОСТЬЮ НАЛОГОВ

Новости Среда, 15 мая 2019 15:30
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВАЛЕРИЙ БГАНБА НАЗВАЛ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИЮ С СОБИРАЕМОСТЬЮ НАЛОГОВ

 

Сухум. 15 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством Премьер-министра страны Валерия Бганба состоялось совещание по вопросам исполнения бюджета по налоговым доходам за период с января по апрель 2019 года.

Участники совещания озвучили суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики, рассказали о том, как обстояли дела с собираемостью налогов в январе - апреле 2019 года.

По информации министра по налогам и сборам Даура Курмазия, с января по апрель в государственный бюджет было зачислено 653 млн рублей, что на 31 млн рублей меньше запланированного. За аналогичный период 2018 года в бюджет страны поступило 674 млн рублей.

«По всем крупным налогоплательщикам у нас отставание на 152 млн рублей по сравнению с прошлым годом. К сожалению, у нас идут отставания по таким крупным налогоплательщикам, как "Вина и воды Абхазии", компании сотовой связи "Аквафон" и "А-Мобаил". Список довольно большой. Необходимо детально изучать ситуацию и принимать меры", - цитирует министра по налогам и сборам @Sputnik Абхазия».

Премьер-министр Валерий Бганба, заслушав отчёты налоговиков, отметил спад собираемости налогов, из-за чего происходит снижение поступлений в доходную часть городских и районных бюджетов и, как следствие, угроза неисполнения Республиканского бюджета по налоговым доходам в 2019 году.

Глава правительства обратил внимание на необходимость межведомственного взаимодействия и налаживания процесса рейдовых мероприятий с целью легализации предпринимательской деятельности, снижения неформальной занятости, актуализации земельных ресурсов с последующим вовлечением их в налогооблагаемый оборот.

Валерий Бганба поручил ответственным органам провести анализ хозяйственной деятельности предприятий для сокращения недоимок.

Как сообщает пресс-служба правительства, Валерий Бганба назвал неудовлетворительной ситуацию со своевременной оплатой налогов и «указал на необходимость проведения налоговыми органами тщательного анализа сводных данных налоговых поступлений с последующим принятием мер по направлению инкассовых поручений на все расчетные счета компаний с долговыми обязательствами перед налоговыми органами».

В совещании участвовали вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, заместитель руководителя Администрации Президента РА Адгур Лушба, председатель Национального Банка Беслан Барателия, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр экономики Адгур Ардзинба, министр сельского хозяйства Амиран Какалия, главы Администраций городов и районов республики, представители районных инспекций министерства по налогам и сборам.

Прочитано 61 раз Последнее изменение Среда, 15 мая 2019 15:57

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