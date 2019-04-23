ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ТУРИСТОВ ОБ АКТИВИЗАЦИИ МОШЕННИКОВ , СОЗДАЮЩИХ "ЗЕРКАЛА" САЙТОВ РЕАЛЬНЫХ АБХАЗСКИХ ОТЕЛЕЙ

На своей странице в Facebook посольство привело пример работающего мошеннического сайта, занимающегося «бронированием» отелей.

Сухум. 16 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Посольство России в Абхазии предупреждает о том, что с началом туристического сезона активизируются мошенники, которые создают "зеркала" сайтов реальных абхазских отелей и принимают предварительную оплату за бронирование.

«Уже сейчас функционирует мошеннический сайт, который не имеет отношения к реальному Пансионату Нарт (ссылка приведена ниже)

https://nart-pansionat.ru/ Настоящий сайт пансионата находится по следующему адресу: http://nart-gagra.ru/», - отмечается в сообщении.

Посольство призывает быть бдительными и не идти на поводу у злоумышленников.

Фальшивые сайты гостиниц и пансионатов — бич абхазского турбизнеса. В прошлом году абхазские отельеры даже размещали обманутых россиян бесплатно. В середине апреля министерство туризма Абхазии открыло горячую линию, где можно проверить информацию об отелях и пансионатах.

"Самая распространенная схема обмана — создание очень красивого сайта того пансионата или гостиницы, которые в итоге окажутся пострадавшими вместе с туристами, — рассказывала в эфире Sputnik Абхазия президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. — Веб-страница богато оформлена, много фотографий, здесь размещается достоверная информация о пансионате — он, как правило, в топе по запросу в поисковике "отдых в Абхазии".

Такой сайт существует обычно несколько месяцев, собирает деньги с доверчивых туристов, а потом закрывается.