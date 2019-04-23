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Абхазия Информ

7 ИЮНЯ В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ ЭССЕНЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА РАБОТ АБХАЗСКОГО ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ АМПАРА

Новости Четверг, 16 мая 2019 11:36
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7 ИЮНЯ В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ ЭССЕНЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА РАБОТ АБХАЗСКОГО ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ АМПАРА

7 ИЮНЯ В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ ЭССЕНЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА РАБОТ АБХАЗСКОГО ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ АМПАРА

Сухум. 16 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 7 июня в городе Эссене (Германия) в частной галерее Ирмы Гублия (Galerie Irma Gublia) откроется выставка работ абхазского художника Андрея Ампара.

Выставка называется "Незримые пространства - мир мечты". В экспозиции будут представлены 16 живописных и 9 графических работ художника.

«Эта серия является скромным итогом моих последних изысканий. Она целенаправленно создавалась именно для этого проекта», - написал художник Андрей Ампарна своей странице в Фейсбуке.

***  Ампар Адгур Тариеловеч родился 26 марта 1971 г. в г. Гудаута.

В 1986 г. окончил 8 классов школы №10 в Сухуме. В том же году поступил в Сухумское художественное училище, которое окончил в 1990 г. по специальности «художник- оформитель».

В 1991 г. поступил на художественно-графический факультет Абхазского госуниверситета. 9 апреля 1992 г. принял таинство Крещения в Лыхненском храме с именем Адриан. В 1993 г. поступил в Московскую духовную семинарию.

В 1995 г., после закрытия 2-го курса семинарии, перешел в Иконописную школу при Московской духовной академии. В 1997 г. окончил учебу в Иконописной школе и защитил дипломную работу. Писаная им в византийском стиле икона св. Пантелеимона находится в Троицком храме Московского Подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

С 1996 по 1998 г. А. Ампар, ставший первый абхазским иконописцем, создал ряд иконографических образов для различных храмов, в том числе и икону Спасителя с текстом на абхазском языке для Сухумского кафедрального собора.

В 1997 г. он становится послушником Новоафонского монастыря. 14 апреля 1998 г. в Крестовом храме преподобного Сергия Радонежского г. Майкоп (Республика Адыгея, РФ), был пострижен епископом Майкопским и Армавирским Филаретом (РПЦ) в монашество с именем Андрей.

16 апреля 1998 г. в Троицком кафедральном соборе г. Майкоп был рукоположен в диаконы тем же Архиереем. 8 июня 1998 г. рукоположен там же епископом Майкопским и Армавирским Филаретом (РПЦ) в сан пресвитера (иеромонаха). В 1999 г. вернулся в Абхазию, где в 1999 г. стал настоятелем монастыря св. апостола Симона Кананита в Новом Афоне. В этой должности он оставался до 2013 г.

9 сентября 2001 г. был удостоен епископом Майкопским и Адыгейским Пантелеимоном (РПЦ) права ношения набедренника. 15 октября 2001 г. был почислен епископом Майкопским и Адыгейским Пантелеимоном (РПЦ) за штат с правом перехода в другую Епархию. С 2002 по 2004 гг. читал лекции по церковному искусству в Новоафонском духовном училище.

29 мая 2005 г. был избран одним из сопредседателей Епархиального совета Сухумо-Абхазской Епархии. С 2005 по 2007 гг. был руководителем Абхазской Епархии. 7 августа 2007 г., после подписания соглашения с иереем Виссарионом Аплиа, стал секретарем Епархиального совета Сухумо-Абхазской Епархии. Весной 2011 г. стал одним из инициаторов созыва Церковно-Народного Собрания в Новом Афоне. 4 апреля 2011 г. на духовном соборе братии Новоафонского монастыря был переизбран настоятелем монастыря.

15 мая 2011 г. на Церковно-Народном Собрании был избран членом Совета Священной Митрополии Абхазии. На первом заседании Совета СМА был избран первым заместителем Председателя Совета СМА. 26 мая 2011 г. указом епископа Майкопского и Адыгейского Тихона (РПЦ) за созыв Церковно-Народного Собрания и создания СМА был запрещен в священнослужении сроком на один год. 8 июня 2012 г. срок запрета был продлен еще на три года. В октябре 2013 г. иеромонах Андрей сложил с себя полномочия настоятеля Новоафонского монастыря. 12 июня 2015 г. срок запрета был продлен епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном (РПЦ) в очередной раз еще на три года.

В июне 2015 г. окончательно оставил монашеский и священнический образ жизни и ушел из Церкви.

С 2015 г. преподает в Сухумском художественном училище и Абхазском государственном университете. 22 октября 2014 г. в центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в г. Сухум состоялась совместная выставка работ художников Адгура Ампара и Адгура Пилия под названием «Диалог сквозь призму жизни».

25 января 2015 г. в Галерее современного искусства «АртПространство У» на курорте «Роза-Хутор» (Сочи, РФ) была открыта выставка картин абхазских художников под названием «Абхазия: душа, воображение, разум…», где были выставлены и работы А. Ампара. В начале 2016 г. назначен директором Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии. В феврале 2016 г. на выставке абхазских художников в г. Сухум «Лучшая работа 2015 года», абстрактная картина Андрея Ампара под названием «Композиция 39» заняла второе место. https://anyha.org/.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2019 11:42

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