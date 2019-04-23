ГАГРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО НАДЕЕТСЯ СВОИМИ СИЛАМИ ПОТУШИТЬ ПОЖРА

Сухум. 16 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Вот уже третий день в горах Гагры горит лес. Горящий лес расположен высоко в горах, подогнать спецтехнику МЧС невозможно. Поэтому Гагрское лесничество своими силами пытается потушить небольшие очаги.

«Речь идет о нескольких небольших локальных участках. Гагрское отделение МЧС Абхазии контролирует ситуацию, пока никакой угрозы нет. Пожар локальный, признаков распространения нет. Если возникнет малейшая угроза, конечно же, мы все силы бросим на тушение», - сообщил начальник МЧС Гагрского района Амиран Пачулия.

Огонь находится на определенной траектории. Гагрское лесничество мониторит ситуацию.

В гагрском отделении МЧС предполагают, что причиной возникновения пожара является человеческий фактор. В это время года гонят стада в горы и достаточно одного непотушенного окурка для возникновения пожара.

https://apsadgil.info/news/society/ocherednoy-lesnoy-pozhar-v-gorakh-gagry/?fbclid=IwAR39g0VdfhDSdzWnuJ3DvaieQsezvrWmXlrHe3iLrwrJ2U0hEuev8f4DA9s