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Абхазия Информ

ГАГРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО НАДЕЕТСЯ СВОИМИ СИЛАМИ ПОТУШИТЬ ПОЖРА

Новости Четверг, 16 мая 2019 15:23
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Сухум. 16 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Вот уже третий день в горах Гагры горит лес. Горящий лес расположен высоко в горах, подогнать спецтехнику МЧС невозможно. Поэтому Гагрское лесничество своими силами пытается потушить небольшие очаги.

«Речь идет о нескольких небольших локальных участках. Гагрское отделение МЧС Абхазии контролирует ситуацию, пока никакой угрозы нет. Пожар локальный, признаков распространения нет. Если возникнет малейшая угроза, конечно же, мы все силы бросим на тушение», - сообщил начальник МЧС Гагрского района Амиран Пачулия.

Огонь находится на определенной траектории. Гагрское лесничество мониторит ситуацию.

В гагрском отделении МЧС предполагают, что причиной возникновения пожара является человеческий фактор. В это время года гонят стада в горы и достаточно одного непотушенного окурка для возникновения пожара.

https://apsadgil.info/news/society/ocherednoy-lesnoy-pozhar-v-gorakh-gagry/?fbclid=IwAR39g0VdfhDSdzWnuJ3DvaieQsezvrWmXlrHe3iLrwrJ2U0hEuev8f4DA9s

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2019 15:26

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