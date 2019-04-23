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Абхазия Информ

21 МАЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Вторник, 21 мая 2019 12:42
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21 МАЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

 

Сухум. 21 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 21 мая в Абхазии отмечается День памяти жертв Кавказской войны.

Основной организатор памятных мероприятий - министерство по репатриации. Накануне в министерстве по репатриации прошла научно-практическая конференция. Участники конференции представили доклады по проблемам махаджирства.

В фойе Абхазского драмтеатра откроется выставка абхазских художников на тему махаджирства. Организаторы планируют провести шествие памяти, которое формируется на площади им. С.В. Багапша. Шествие начнется в 19:30, его участники со знаменами пройдут по Набережной Махаджиров к памятнику жертвам т трагедии, произошедшей в XIX веке.

В 20:00 будет объявлена «минута молчания», а затем начинается памятный митинг. После митинга состоится телемост «Абхазия - Северный Кавказ – Турция».

Участники памятной акции зажгут на берегу т.н. "нартский костер" и пустят в море венки с зажженными свечами. На причале "Апра" молодые люди запустят в небо 155 светящихся шаров.

21 мая 1864 года – день окончания Русско-Кавказской войны. В результате трагических событий тысячи абхазов покинули свою историческую Родину. Страшная трагедия абхазского народа ХIХ века, известная как махаджирство, не миновала многие абхазские села. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора живет в Турецкой Республики.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2019 12:44

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