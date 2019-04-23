В СУХУМЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И ИХ СТОРОННИКОВ

Сторонники политической оппозиции Абхазии собрались утром 20 мая у здания Парламента с требованием о переносе выборов президента Абхазии на осень. . Они также выступают за объективное расследование факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

Сухум. 21 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В Сухуме второй день проводится акция протеста оппозиционных политических сил и их сторонников. Протестующие требуют отставки президента Рауля Хаджимба.

В этот же день состоялось экстренное заседание сессии парламент. В повестку дня было включено два вопроса: об отмене парламентского постановления от 4 апреля 2019 г. «О назначении даты выборов Президента Республики Абхазия» и о введении моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия».

17 из 32 депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовало против переноса выборов.

Власти также проигнорировали требование о выходе президента к людям, собравшимся на акцию протеста.

К вечеру 20 мая митингующие объявили о бессрочной акции протеста и требовании отставки президента Рауля Хаджимба.

В ночь с 20 на 21 мая протестующие перекрыли автотрассу в районе поселка Бзыбь (Гудаутский район) и села Тамыш (Очамчырский район).

К утру республиканская автотрасса у поста «Бзыбь» была разблокирована. ,

"Перекрытие центральной автотрассы имело предупредительный характер. Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было неактивное. Мы тем самым хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации", - отмечается в заявлении протестующих.

Автотрасса в районе села Тамыш Очамчырского района все еще перекрыта, однако, по словам Теймураза Хишба, они предоставляют при необходимости гуманитарный коридор.