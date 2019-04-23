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Абхазия Информ

АВТОТРАССА В РАЙОНЕ ПОСТА «БЗЫБЬ» РАЗБЛОКИРОВАНА

Новости Вторник, 21 мая 2019 10:05
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АВТОТРАССА В РАЙОНЕ ПОСТА «БЗЫБЬ» РАЗБЛОКИРОВАНА

Сухум. 21 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Автотрасса в районе поста «Бзыбь» разблокирована утром 21 мая.

Участники Народного схода сделали заявление, в котором пояснили, что перекрытие центральной автотрассы имело предупредительный характер.

"Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было не активное. Мы, тем самым, хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации. Однако, мы считаем, что за безнравственные действия властей не должны страдать рядовые граждане и гости Абхазии. Мы принимаем решение разблокировать автотрассу в селе Бзып. Другие акции массового и мирного неповиновения продолжаются. Мы надеемся, президент и его окружение объективно оценят ситуацию в стране, не будут испытывать терпение народа и удовлетворят требование Народного схода", - говорится в заявлении схода.

В противном случае участники акции протеста  оставляют за собой право вновь перекрыть главную автотрассу республики. 

Сторонники политической оппозиции Абхазии собрались утром 20 мая у здания Парламента с требованием о переносе выборов президента Абхазии на осень.

В этот же день большинство депутатов проголосовало против переноса выборов.

Власти также проигнорировали требование о выходе президента к людям, собравшимся у стен парламента. 

К вечеру 20 мая штаб митингующие объявили о бессрочной акции протеста и требовании отставки президента Рауля Хаджимаб.

В ночь с 20 на 21 мая протестующие пререкрыли участки автотрассы в районе поселка Бзыбь Гудаутский район) и села Тамыш (Очамчырский район).  К утру  21 мая республиканская автотрасса у поста «Бзыбь» была разблокирована. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2019 10:36

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