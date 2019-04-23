Сухум. 21 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Автотрасса в районе поста «Бзыбь» разблокирована утром 21 мая.

Участники Народного схода сделали заявление, в котором пояснили, что перекрытие центральной автотрассы имело предупредительный характер.

"Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было не активное. Мы, тем самым, хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации. Однако, мы считаем, что за безнравственные действия властей не должны страдать рядовые граждане и гости Абхазии. Мы принимаем решение разблокировать автотрассу в селе Бзып. Другие акции массового и мирного неповиновения продолжаются. Мы надеемся, президент и его окружение объективно оценят ситуацию в стране, не будут испытывать терпение народа и удовлетворят требование Народного схода", - говорится в заявлении схода.