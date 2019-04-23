«Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства. При организации массовых мероприятий общественной и политической направленности следует строго соблюдать законодательство нашей страны», - предупреждает МВД.

Сухум. 21 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Правоохранительные органы обращаются к гражданам республики соблюдать закон

«Предпринимаемые некоторыми членами нашего общества действия на грани политического шантажа, манипулирование общественным мнением, настроениями граждан, а зачастую предоставление неполной и искаженной информации, могут спровоцировать негативную ситуацию в республике», - заявляет МВД РА,

Министерство внутренних дел обращается к гражданам страны «не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии, не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории республики».

Генеральная прокуратура РА также выступила с заявлением, которое гласит:

«В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны - Конституцию. Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия».

Сторонники политической оппозиции Абхазии собрались утром 20 мая у здания Парламента с требованием о переносе выборов президента Абхазии на осень.

В этот же день большинство депутатов проголосовало против переноса выборов.

Власти также проигнорировали требование о выходе президента к людям, собравшимся у стен парламента.

К вечеру 20 мая штаб митингующие объявили о бессрочной акции протеста и требовании отставки президента Рауля Хаджимаб.

В ночь с 20 на 21 мая протестующие пререкрыли участки автотрассы в районе поселка Бзыбь Гудаутский район) и села Тамыш (Очамчырский район). К утру 21 мая республиканская автотрасса у поста «Бзыбь» была разблокирована.

"Перекрытие центральной автотрассы имело предупредительный характер. Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было неактивное. Мы тем самым хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации", - сообщил Sputnik Абхазия руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.