ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ О ВНЕШНЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ И ОБ ОТРАВЛЕНИИ АСЛАНА БЖАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО – СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ

Как рассказал Тамаз Цахнакия, Минздрав Абхазии пристально следит за состоянием здоровья Аслана Бжания с первого дня заболевания депутата, а руководитель департамента здравоохранения города Москвы по поручению министра здравоохранения России держит этот вопрос на личном контроле.

Сухум. 20 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В понедельник 20 мая в министерстве здравоохранения состоялось рабочее совещание членов медицинской коллегии, посвященное состоянию здоровья депутата Народного Собрания Аслана Бжания. В совещании, которое вел министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, участвовали первый заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария, главные внештатные специалисты Минздрава по ряду направлений, главный государственный санитарный врач Абхазии.

Пациенту оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее, министерство здравоохранения республики по объективным причинам (отсутствие согласия пациента) до сего дня не обладает достаточной информацией о диагнозе депутата парламента Аслана Бжания.

По общему мнению собравшихся специалистов, имеющиеся сегодня в наличии данные, которые распространены в последние дни в интернете, не позволяют достоверно судить как о диагнозе Аслана Бжания, а также его помощников, так и о возможности внешнего воздействия на депутата.

В частности, как отметили главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия, главный санитарный врач Людмила Скорик, главный судебно-медицинский эксперт Геннадий Бобуа, а также невролог Республиканской больницы Нара Иванба, озвученные в в соцсетях термины наподобие «бульбарного» и «миастеноподобного синдрома» не являются диагнозами и могут сопутствовать различным заболеваниям.

Кроме того, по словам медиков, практически все указанные в опубликованной в интернете экспертизе из Германии данные по содержанию у пациента тяжелых металлов согласно общепринятым стандартам ВОЗ не являются завышенными, в то время как клиника, проводящая анализы, руководствовалась собственными стандартами, которые значительно отличаются от ВОЗовских. Тем самым, делать выводы о внешнем воздействии и об отравлении Аслана Бжания преждевременно, уверены эксперты Минздрава Абхазии.

«Самое важное – правильно интерпретировать критерии. Симптомы и синдромы еще не являются диагнозом. Тем самым, чтобы иметь суждение об окончательном диагнозе, необходимо получить полную и точную информацию о состоянии больного», - резюмировал работу совещания Тамаз Цахкия. Он также отметил, что такая информация будет получена в самое ближайшее время силами Генеральной прокуратуры Абхазии.

ОБ этом сообщает пресс-служба Минздрава РА