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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ШТАБА ОППОЗИЦИИ

Новости Вторник, 21 мая 2019 15:06
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ЗАЯВЛЕНИЕ ШТАБА ОППОЗИЦИИ

 

Дорогие сограждане!

20 мая 2019 г. Общенациональное движение по защите государственности Абхазии объявило о начале бессрочной акции общегражданского неповиновения и чрезвычайного положения на всей территории Республики Абхазия.

Это вынужденная мера ответственных и здравомыслящих представителей народа, цель которой — защитить граждан Республики Абхазия от произвола действующей власти, погрязшей во безответственности, лжи и коррупции.

Эта мера исходит из наших убеждений, памяти и веры.

Мы убеждены, что все граждане Республики Абхазия обладают неотъемлемым правом на жизнь, свободу, равенство и стремлением к благу. Эти права нельзя отменить, изменить и или запретить.

Мы помним, что право граждан Республики Абхазия распоряжаться собственной судьбой было завоевано кровью лучших представителей нашего народа в освободительной войне.

Мы верим, что свобода воли — важнейшая ценность, дарованная Всевышним каждому человеку.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что наша свобода оказалось под угрозой.

20 мая 2019 г. в Сухуме состоялся митинг в связи с фактом отравления накануне начала избирательной кампании Аслана Бжания, единого кандидата от всех оппозиционных сил Республики Абхазия.

Граждане Республики Абхазия, обеспокоенные покушением на их свободу выбора, собрались у здания Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия с просьбой перенести дату выборов президента Республики Абхазия на осень текущего года, когда состояние здоровья Аслана Бжания позволит ему принять участие в выборах, и тем самым будет реализовано закрепленное в Конституции Республики Абхазия право граждан на участие в управлении государством.

Однако, под нажимом президента Рауля Хаджимба некоторые из депутатов Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия отказались принимать закон о переносе выборов президента Республики Абхазия на 23 ноября 2019 г.

Это обстоятельство побудило собравшихся искать прямой диалог с президентом. К большому сожалению, президент Рауль Хаджимба отказался от общения с согражданами.

Хуже того — Рауль Хаджимба прибег к тактике «живого щита», собрав вокруг здания Парламента силы милиции, СГБ, и некоторых сограждан — своих единомышленников и членов их семей.

Это привело к возникновению конфликтных ситуаций на мирном митинге. Вместо реализации законных требований, собравшиеся оказались свидетелями потасовок, взаимных оскорблений, брани.

Осознавая свою ответственность, Общенациональное движение по защите государственности Абхазии объявляет о начале бессрочной акции общегражданского неповиновения и чрезвычайного положения, цель которой — защитить народ Республики Абхазия от недальновидных, опасных и безответственных действий властей, возглавляемых Раулем Хаджимба.

Во избежание попыток использования невинных граждан для создания очередного «живого щита», защиты их жизни, здоровья и реализации их прав, мы также объявили о временном закрытии для перемещений автодорог в регионах Абхазии.

Для защиты права на свободу выбора всего населения Республики Абхазия, мы требуем отставки президента Рауля Хаджимба.

Мы требуем свободных выборов, свободной и честной конкуренции, и призываем всех граждан проявлять терпимость и уважение друг к другу.

Мы призываем сотрудников правоохранительных органов встать рядом с народом и не препятствовать волеизъявлению народа, но осуществлять свою деятельность во имя защиты каждого гражданина Республики Абхазия. Достойно несите свою службу, не позволяйте втягивать себя в защиту узкогрупповых интересов погрязших в коррупции властей.

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