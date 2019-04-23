СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ: МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЖАНИЯ ИСКЛЮЧАЕТ ФАКТ ОТРАВЛЕНИЯ

Депутаты дали поручение генпрокуратуре и министру здравоохранения, чтобы те вплотную занялись выяснением всего того, что связано с болезнью Бжания. Первые сведения мы уже выслушали несколько дней назад. Генпрокуратура направила следователей в Москву, чтобы на месте разобрались, с тем, в каком состоянии поступил А. Бжания в больницу, каков его диагноз. Несколько дней наши следователи работают в Москве. Президент также связывался с российскими службами, чтобы они оказали помощь нашим сотрудникам. Сегодня в прокуратуру поступило официальное заключение врачей. Может оно в корне не меняет состояния здоровья А. Бжания, но зато много чего становится ясным. Я хочу отметить, что данное заключение исключает факт отравления», - заявил спикер парламента Валерий Кварчия.

«Происходящее позавчера, вчера и сегодня связано с тем, что у нас нет полной достоверной информации о болезни Аслана Георгиевича Бжания. Разные кривотолки и домыслы имеют место из-за информации об отравлении Бжания кем-то. Всех это беспокоит.

Сухум. 21 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня Генпрокурор РА Зураб Ачба ознакомил депутатов парламента с врачебным заключением о состоянии здоровья депутата парламента Аслана Бжания.

Генпрокурор Зураб Ачба сообщил, что проводится доследованная проверка по факту заболевания Аслана Бжания.

Он огласил содержание медицинского заключения, полученного из Московской городской клинической больницы №12 им Буянова с согласия родственников Аслана Бжания. Заключение подписывает главврач канд. мед. Наук А.В.Саликов:

«Клинический диагноз: острая моторная и сенсорная полинейропия (подтип синдрома Гийена-Барре) с тетрапарезом, вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом с дыхательными и вегетативными нарушениями. Осложнения: назокомиальная двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония. Острый правосторонний катаральный средний отит. Острый левосторонний экссудативный средний отит. Состояние здоровья – тяжелое стабильное».

Генпрокурор также отметил, что, по словам врачей, учитывая тяжелое состояние здоровья Бжания, проведение с пациентом процессуальных действий невозможно.

В Москве также проводятся следственные мероприятия с охранниками Бжания, ведется их допрос. «В ближайшее время нам будет предоставлен и их диагноз. Как только мы его получим, мы проведем брифинг и ознакомим с ним депутатов и общественность», - сказал генпрокурор.

«Мы пока не можем дать юридической оценки происходящего. Это можно будет сделать по возвращении наших следователей в Абхазию», - заявил Ачба.

Невролог Нара Иванба дала разъяснение предоставленного медицинского заключения.

«Вынесенный диагноз – это острая полинейропатия. Это аутоиммунное заболевание. Оно подразумевает выработку самим организмом патологических тел против своих клеток. Это заболевание бывает не только в неврологии, но и в ревматологии, пульмонологии и др. Чаще всего заболевание выявляется после перенесенной вирусной инфекции, в том числе гриппа. Этиология (раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней – ред. АИ) до конца не изучена. Заболевание протекает тяжело, но поддается специфической терапии.

Если же освещать эту проблему в свете информации об отравлении, распространенной в обществе, то я, как невролог, не могу связать синдром Гийена-Барре с отравлением каким-либо веществом, в том числе тяжелыми металлами. Такие случаи не описаны, но опять-таки по причине того, что заболевание до конца не изучено, хотя встречается давно и довольно часто», - сообщила Нара Иванба.

Она подчеркнула, что это тяжелое заболевание, которое при несвоевременном диагностировании и лечении может привести к летальному исходу. Из тех пациентов, которых она наблюдала, в 100 процентах болезнь была спровоцирована вирусной инфекцией. С другими случаями врач не сталкивалась.

На вопрос депутата, могут ли одновременно у трех человек одинаковые симптомы, Нара Иванба ответила: «Я тоже задалась этим вопросом. Заболеть в одном коллективе таким заболеванием – это казуистика. Я не осведомлена в диагнозах двух других гражданах, одинаковые ли у них клинические проявления, поэтому я могу говорить только о существующем диагнозе».

Депутаты интересовались: как можно исключить отравление, если сразу у трех человек одинаковые симптомы? Как быстро проявляется заболевание? Почему не приложено к делу заключение, данное мюнхенской лабораторией по анализам Аслана Бжания, и будет ли оно вообще рассматриваться? Могут ли после плазмафереза изменяться показали анализов? Может ли все же на фоне болезни произойти отравление?

На последний вопрос Нара Иванба ответила: что заболевание полностью не изучено и теоритически все возможно.

По словам Ачба, на все вопросы даст ответ судебная экспертиза. В то же время он считает, что «мюнхенская бумага» не является официальным заключением, потому что на ней нет печати.

Депутаты также поинтересовались, проводились ли анализы, подобные мюнхенским, в Москве.

«Происшествие случилось месяц назад. С первых дней создалась напряженность. Были устные заявления депутатов, более того, три недели назад депутаты просили спикера отправить группу парламентариев, включая Астамура Джинджолия в Москву, чтобы на месте увидеть, что произошло с нашим коллегой. 10 мая было готово мюнхенское заключение, но никаких мер принято не было», - возмутился депутат Батал Айба.

В свою очередь, Валерий Кварчия заявил: «Вы просили официальный ответ, но родственники Бжания не давали согласия. Работа не закончена».

Главный судмедэксперт республики Геннадий Бобуа заявил, что экспертная оценка может даваться только при наличии всех документов. А пока специалисты не могут что-либо подтвердить или опровергнуть.

«Нынешнее заключение московского врача – это полудокумент. Оставьте Аслана Бжания в покое, Вы все вместе взятые сделаете ему еще хуже», - считает Бобуа.

Депутат Алхас Джинджолия считает, что рано делать окончательные выводы. Надо получить заключения о состоянии здоровья всех троих пострадавших и сопоставить все результаты.

Депутат Лаша Ашуба спросили у спикера, на каком основании он в самом начале встречи заявил, что «данное медицинское заключение исключает факт отравления». «Мне так сказали, - ответил Кварчия.

Фото Sputnik Абхазия.