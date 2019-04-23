ОППОЗИЦИЯ И ПРЕЗИДЕНТ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЕНЕОСЕ ВЫБОРОВ НА 25 АВГУСТА

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках Конституции и срока конституционных полномочий действующего президента, а именно на 25 августа 2019 года.

Сухум. 22 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Оппозиция и президент пришли к компромиссному решению. Они договорились о возможности переноса даты президенских выборов на 25 августа.

Хаджимба отметил, что он выступит в поддержку, если Центральная избирательная комиссия посчитает возможной регистрацию Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты при его отсутствии, а также, если лингвистическая комиссия при ЦИК, принимающая экзамен кандидатов в Президенты на знание государственного языка, посчитает возможным засчитать А. Бжания результаты экзамена 2014 года.

После встречи с президентом, выступая перед участниками акции протеста, руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сказал: "Учитывая конституционные нормы, президент максимально пошел навстречу. Он гарантировал смещение сроков на один месяц и четыре дня - на 25 августа. Плюс Аслан Георгиевич может не присутствовать на самой регистрации, не сдавать экзамен по государственному языку. Более того, президент готов лично подтвердить, что Аслан Бжания великолепно владеет абхазским языком»

Хишба также передал благодарность от имени семьи Аслана Бжания всем участникам протестной акции.

Хишба поблагодарил главу государства за его решение, министра обороны Мираба Кишмария за помощь в организации встречи, а также сотрудников правоохранительных органов за терпение.

Поздно вечером 21 мая Рауль Хаджимба вышел на площадь перед парламентом и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, несшим службу во время протестной акции.

«Спасибо всем за ваше терпение и профессиональное отношение к тому, что происходило. Я горд, что у нас есть люди, которые достойно несут службу, профессионалы, получившие хорошее образование»,- сказал президент.

Протестная акция представителей оппозиционных политических сил л Абхазии, требовавших переноса даты президентских выборов на осень началась в понедельник 20 мая.

После того, как большинство депутатов парламента не проголосовало 20 мая за перенос выборов на осень, протестующие стали требовать отставки президента.