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Абхазия Информ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ – ЗА ПАРЛАМЕНТОМ

Новости Среда, 22 мая 2019 09:48
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ – ЗА ПАРЛАМЕНТОМ

Сухум. 22 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня парламент на заседании сессии рассмотрит вопрос о переносе президентских выборов на 25 августа.

4  апреля 2019 г. постановлением парламента была назначена дата проведения президентских выборов  -  21 июля 2019. 22 мая должен был начаться процесс  регистрации инициативных групп и партий и выдвижения кандидатов в президенты РА.  Поэтому, прежде, чем утвердить новую дату, парламентарии должны будут отменить ранее принятое ими постановление.

Вчера вечером, 21 мая, на встрече представителей оппозиционных политических сил и президента удалось достичь компромисса - сдвинуть на месяц дату проведения выборов, не нарушая Конституцию РА.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках Конституции и срока конституционных полномочий действующего президента, а именно на  25 августа 2019 года.

Окончательное слово — за парламентом, так как назначение даты президентских выборов— это прерогатива законодательной власти.

В понедельник утром, 20 мая, у здания парламента собралось несколько сотен человек,  и началась протестная акция сторонников оппозиционных политических сил. Они выступили с требованием  перенести выборвы на осень и провести объективное расследование факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

В тот же день состоялось экстренное заседание сессии парламента. 17 из 32 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали  против переноса  даты выборов, ссылаясь на нарушение Конституции и конституционного закона РА о выборах президента.

В соответствии со статьей 6 закона о выборах президента, «Выборы Президента Республики Абхазия назначаются Народным Собранием Республики Абхазия не позднее, чем за четыре месяца, и проводятся не ранее, чем за три и не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.

В случае прекращения Президентом Республики Абхазия исполнения своих полномочий до истечения конституционного срока в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Республики Абхазия, Народное Собрание Республики Абхазия не позднее чем через 15 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы Президента Республики Абхазия. Выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения исполнения полномочий Президентом Республики Абхазия».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2019 09:57

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