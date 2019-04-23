УМЕР КОМПОЗИТОР КОНСТАНТИН ЧЕНГЕЛИЯ

Сухум. 22 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Ушел из жизни, композитор, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, Народный артист Республики Абхазия, лауреат Государственной премии им. Д. Гулиа, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., председатель Союза композиторов Константин Антонович Ченгелия.

Константин Ченгелия родился 27 марта 1931 г. в селе Калдахуара Гудаутского района.

В годы Отечественной войны народа Абхазии организованный Константином Ченгелия ансамбль «Аиааира» дал 102 концерта на линии фронта и в госпиталях. В дни войны им было написано около 60 песен. Символом Победы стала песня Константина Ченгелия на слова Л. Тванба «Аиааира».

С именем К. Ченгелия также связаны организация и работа вокально-инструментальных ансамблей «Рица» и «Эрцаху».