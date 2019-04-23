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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ, В СЛУЧАЕ ЕГО ПРИНЯТИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ВЫБОРОВ

Новости Среда, 22 мая 2019 16:24
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ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ, В СЛУЧАЕ ЕГО ПРИНЯТИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ВЫБОРОВ

 

Сухум. 22 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба представил на рассмотрение в Парламент проект закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».

Проект закона предполагает внесение изменения в часть 1 статьи 6 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия».

Действующая редакция статьи 6 Конституционного закона гласит, что выборы проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.

Представленный проект  закона предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий Президента.

В соответствии со статьей 49 Конституции Республики Абхазия, Президент Республики Абхазия избирается на 5 лет. Срок полномочий исчисляется с момента принесения присяги. Действующий Президент вступил в должность 25 сентября 2014 года, следовательно, его срок полномочий истекает 25 сентября 2019 года.

Сроки (дата) проведения выборов не устанавливаются Конституцией. Статья 50 Основного закона отсылает к соответствующему конституционному закону.

Принятие указанных изменений наделяет Народное Собрание в рамках конституционных норм полномочиями по установлению даты предстоящих выборов Президента на 25 августа 2019 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2019 16:33

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