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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2

Новости Среда, 22 мая 2019 17:48
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2

Сухум. 22 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в сухумской русской средней школе №2 им. А.С. Пушкина, пострадавшей в результате пожара 2 мая 2019 г.

Директор госкомпании «Апсныргылара» Темур Ткебучава сообщил премьер-министру, что на данный момент демонтирована пострадавшая при пожаре кровля и её основные конструкции. Подкровельная плита перекрытия, повреждённая при пожаре, демонтирована на 50 процентов.

По словам Ткебучава, после полного демонтажа подкровельной плиты приступят к бетонированию монолитных перекрытий.

Представители строительной компании также отметили, что параллельно возводится стропильная система, которая выполнит несущую функцию в системе новой крыши. Такие работы уже завершены в одном из условно поделённых учебных корпусов школы. В течение 10 дней на крыше одного из учебных корпусов здания будет уложена металлочерепица.

Председатель комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 Астамур Джикирба заверил главу правительства, что согласно графику, отделочные работы в помещениях школы начнутся не позднее конца июня и будут завершены до начала нового учебного года.

Директор «Апсныргылара» Темур Ткебучава подчеркнул, что к окончанию ремонтно-восстановительных работ здание школы будет оснащено новыми элементами системы обеспечения пожарной безопасности, такими как пожарная сигнализации, система дымоудаления, а также новое видеонаблюдение.

Премьер-министр Валерий Бганба поблагодарил членов комиссии по ликвидации последствий пожара в школе №2 за оперативную работу и указал на необходимость полной мобилизации технических средств строительной компании для завершение работ в установленный срок.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2019 17:51

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