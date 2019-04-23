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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОБРАТИЛСЯ К ДЕПУТАТАМ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ С 21 ИЮЛЯ НА 25 АВГУСТА 2019 ГОДА

Новости Четверг, 23 мая 2019 13:54
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОБРАТИЛСЯ К ДЕПУТАТАМ ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ С 21 ИЮЛЯ НА 25 АВГУСТА 2019 ГОДА

Сухум. 23 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 23 мая Президент Рауль Хаджимба обратился к депутатам Парламента, вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений, поддержать на ближайшем заседании сессии законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года.

21 мая президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Парламента законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».

«Представленный законопроект в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия, действующим законодательством и в рамках срока конституционных полномочий Президента дает правовые основы для изменения даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года.

Решение о данном предложении было принято исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране в преддверии президентских выборов», - отмечается в обращении президента.

Проект закона предполагает внесение изменения в часть 1 статьи 6 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия».

Действующая редакция статьи 6 Конституционного закона гласит, что выборы проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.

Представленный проект предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий Президента.

В соответствии со статьей 49 Конституции Республики Абхазия, Президент Республики Абхазия избирается на 5 лет. Срок полномочий исчисляется с момента принесения присяги. Действующий Президент вступил в должность 25 сентября 2014 года, следовательно, его срок полномочий истекает 25 сентября 2019 года.

Сроки (дата) проведения выборов не устанавливаются Конституцией. Статья 50 Основного закона отсылает к соответствующему конституционному закону.

Принятие указанных изменений наделяет Народное Собрание в рамках конституционных норм полномочиями по установлению даты предстоящих выборов Президента на 25 августа 2019 года.

В понедельник утром, 20 мая, у здания парламента собралось несколько сотен человек, и началась протестная акция сторонников оппозиционных политических сил. Они выступили с требованием перенести выборвы на осень и провести объективное расследование факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

В тот же день состоялось экстренное заседание сессии парламента. 17 из 32 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали против переноса даты выборов, ссылаясь на нарушение Конституции и конституционного закона РА о выборах президента.

Поздно вечером, 21 мая, на встрече представителей оппозиционных политических сил и президента удалось достичь компромисса - сдвинуть на месяц дату проведения выборов, не нарушая Конституцию РА.

    

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 23 мая 2019 14:07

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