ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ЖДЕТ РЕШЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА

"Была дана оценка прошедшей у здания Парламента акции в поддержку просьбы жителей с. Тамыш о переносе президентских выборов в связи с отравлением лидера оппозиции, депутата Парламента РА Аслана Георгиевича Бжания, кульминацией которой после переговоров стала гарантия президента Хаджимба на продление сроков президентских выборов и других требований", - сообщает пресс-служба "Амцахара" .

Сухум. 23 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Сегодня, 23 мая, состоялось заседание политсовета политической партии «Амцахара». с участием руководителей региональных отделений.

Выступления касались общественно-политической ситуации, сложившейся после прошедшей 20-21 мая акции оппозиции, прорабатывался дальнейший план действий в свете запланированного рассмотрения на сессии Парламента законопроекта «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия», внесенного президентом РА 21 мая 2019 г.

На политсовете была заслушана информация о результатах лечения Аслана Бжания, его эффективности, фазе лечения и положительной динамике.

Политсовет принял единогласное решение о возвращении к обсуждению дальнейших действий партии после решения Парламента по законопроекту, позволяющему перенести дату президентских выборов на более ранний срок.

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В понедельник утром, 20 мая, у здания парламента собралось несколько сотен человек, и началась протестная акция сторонников оппозиционных политических сил. Они выступили с требованием перенести выборвы на осень и провести объективное расследование факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

В тот же день состоялось экстренное заседание сессии парламента. 17 из 32 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали против переноса даты выборов, ссылаясь на нарушение Конституции и конституционного закона РА о выборах президента.

Поздно вечером, 21 мая, на встрече представителей оппозиционных политических сил и президента удалось достичь компромисса - сдвинуть на месяц дату проведения выборов, не нарушая Конституцию РА.

22 мая президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия». Предлагаемые изменения не противоречат Конституции и при этом создают правовую базу для возможности переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 г.