ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА С СИГАРЕТАМИ

«С начала курортного сезона на российско-абхазской границе наблюдается резкий рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной и алкогольной продукции физлицами, - комментирует ситуацию и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. - Усиленные меры контроля в этом направлении, применение современных технических средств позволяют выявлять незаконное перемещение товаров».

Сухум. 24 мая 3019 г. Абхазия-Информ. За последние три дня на российско-абхазской границе были пресечены множество попыток незаконного ввоза табачной и алкогольной продукции.

Вчера, 23 мая 2019 г. на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, внимание таможенников привлекла гражданка, проходившая по зеленому коридору с ребенком в детской коляске.

На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, женщина ответила отрицательно. Тем не менее, таможенники решили проверить перемещаемые гражданкой товары. Интуиция сотрудников таможни не подвела. В ходе досмотра выяснилось, что под матрасом детской коляски, в ее нижней части в пакете, а также в рюкзаке женщины находились сигареты. Всего было обнаружено 30 блоков сигарет (300 пачек, 6000 штук).

26-летняя гражданка пояснила, что везла сигареты для дальнейшей продажи в г. Сочи. На товар наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданки возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.

В этот же день на автомобильной составляющей пункта пропуска таможенники совместно с пограничниками задержали автомобиль «KIA RIO». По результатам таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) в автомобиле были выявлены темные зоны, визуально отличные от конструктивных особенностей автомобиля.

В ходе досмотра иномарки с привлечением сотрудников кинологического отдела таможни в ней была обнаружена табачная продукция, перемещаемая с сокрытием. Под обшивками передних и задних дверей были спрятаны 97 блоков и 16 пачек сигарет (19720 штук).

Автоледи, находившаяся за рулем иномарки, пояснила, что сигареты приобрела в Абхазии для перепродажи в России. Надеясь, что сотрудники таможни не будут досматривать авто, женщина решила скрыть блоки с сигаретами от таможенного контроля. Для этого, она сняла обшивку всех дверей машины, и поместив в них сигареты, прикрутила обшивку саморезами обратно.

На товар и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

За период с 21 по 23 мая Сочинской таможней возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Изъято более 200 блоков сигарет (2000 пачек, 40000 штук), более 30 литров алкогольной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ.