ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА С СИГАРЕТАМИ
Сухум. 24 мая 3019 г. Абхазия-Информ. За последние три дня на российско-абхазской границе были пресечены множество попыток незаконного ввоза табачной и алкогольной продукции.
«С начала курортного сезона на российско-абхазской границе наблюдается резкий рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной и алкогольной продукции физлицами, - комментирует ситуацию и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. - Усиленные меры контроля в этом направлении, применение современных технических средств позволяют выявлять незаконное перемещение товаров».
Вчера, 23 мая 2019 г. на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, внимание таможенников привлекла гражданка, проходившая по зеленому коридору с ребенком в детской коляске.
На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, женщина ответила отрицательно. Тем не менее, таможенники решили проверить перемещаемые гражданкой товары. Интуиция сотрудников таможни не подвела. В ходе досмотра выяснилось, что под матрасом детской коляски, в ее нижней части в пакете, а также в рюкзаке женщины находились сигареты. Всего было обнаружено 30 блоков сигарет (300 пачек, 6000 штук).
26-летняя гражданка пояснила, что везла сигареты для дальнейшей продажи в г. Сочи. На товар наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданки возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.
В этот же день на автомобильной составляющей пункта пропуска таможенники совместно с пограничниками задержали автомобиль «KIA RIO». По результатам таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) в автомобиле были выявлены темные зоны, визуально отличные от конструктивных особенностей автомобиля.
В ходе досмотра иномарки с привлечением сотрудников кинологического отдела таможни в ней была обнаружена табачная продукция, перемещаемая с сокрытием. Под обшивками передних и задних дверей были спрятаны 97 блоков и 16 пачек сигарет (19720 штук).
Автоледи, находившаяся за рулем иномарки, пояснила, что сигареты приобрела в Абхазии для перепродажи в России. Надеясь, что сотрудники таможни не будут досматривать авто, женщина решила скрыть блоки с сигаретами от таможенного контроля. Для этого, она сняла обшивку всех дверей машины, и поместив в них сигареты, прикрутила обшивку саморезами обратно.
На товар и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
За период с 21 по 23 мая Сочинской таможней возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Изъято более 200 блоков сигарет (2000 пачек, 40000 штук), более 30 литров алкогольной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ.
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